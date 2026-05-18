        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2026? 19 Mayıs Salı Metro, Marmaray, İETT, Metrobüs ve vapurlar bedava mı olacak?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, toplu taşımanın ücretisiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre 19 Mayıs resmi tatilinde birçok şehirde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sunulması bekleniyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 19 Mayıs Salı Metro, Marmaray, İETT ve Başkentray bedava mı? İşte 19 Mayıs 2026 Salı toplu taşımanın durumu...

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:04 Güncelleme:
        

        19 Mayıs Salı günü kutlanacak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında metro, metrobüs, Marmaray, İETT otobüsleri ve vapur hatlarının ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Her yıl resmi tatillerde alınan ulaşım kararları nedeniyle vatandaşlar gözünü belediyeler ve resmi açıklamalara çevirdi. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2026? 19 Mayıs Salı Metro, Marmaray, İETT, Metrobüs ve vapurlar bedava mı olacak? İşte detaylar...

        

        19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

        Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre 19 Mayıs resmi tatilinde birçok şehirde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sunulması bekleniyor. Özellikle büyükşehir belediyeleri, milli bayramlarda vatandaşların tören ve etkinlik alanlarına daha kolay ulaşabilmesi için ücretsiz ulaşım kararı alabiliyor.

        Bu kapsamda;

        Metro

        Metrobüs

        Belediye otobüsleri

        Tramvay

        Vapur ve deniz ulaşımı

        gibi toplu taşıma araçlarında ücretsiz kullanım uygulanabiliyor.

        

        İstanbul’da hangi ulaşım araçları ücretsiz?

        İstanbul’da geçtiğimiz resmi tatillerde;

        İETT otobüsleri

        Metro İstanbul hatları

        Şehir Hatları vapurları

        kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet vermişti. Bu yıl da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

        Özellikle Yenikapı, Taksim, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar gibi yoğun bölgelerde ek sefer düzenlenebileceği belirtiliyor.

        

        Marmaray ve Başkentray ücretsiz olur mu?

        Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı resmi tatillerde;

        Marmaray

        Başkentray

        İZBAN

        ücretsiz hizmet verebiliyor. 19 Mayıs 2026 için resmi kararın bayrama kısa süre kala Resmi Gazete üzerinden duyurulması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Nişanlandılar
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
