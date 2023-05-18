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19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşımayı kullanacak olan kişiler tarafından gündeme gelen sorunun yanıtını haberimizde derledik. Peki, Milli bayram ve resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs Cuma günü (Marmaray, otobüs, metro, metrobüs, vapur) ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

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  • 19 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma (Marmaray, otobüs, metro, metrobüs) ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma İstanbul, Ankara ve İzmir'de bedava mı?

    19 Mayıs Cuma günü toplu taşımanın bedava olup olmayacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Milli bayram ve resmi tatil kapsamına giren Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs'ta toplu taşımanın durumu hakkında güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte, "İstanbul, Ankara, İzmir'de 19 Mayıs Cuma günü ulaşım bedava mı?" sorusunun yanıtı...
  • 19 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma (Marmaray, otobüs, metro, metrobüs) ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma İstanbul, Ankara ve İzmir'de bedava mı?

    19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 

    İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olmasına yöenlik henüz açıklama gelmedi. Ancak resmi tatillerde İstanbul'da ücretsiz yolculuk yapanlar, kişiselleştirilmiş karta sahip olanlardır.
  • 19 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma (Marmaray, otobüs, metro, metrobüs) ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma İstanbul, Ankara ve İzmir'de bedava mı?

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 19 MAYIS CUMA ULAŞIM BEDAVA MI? 

    Diğer yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.
  • 19 Mayıs'ta (yarın) toplu taşıma (Marmaray, otobüs, metro, metrobüs) ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma İstanbul, Ankara ve İzmir'de bedava mı?

    MİNİBÜSLER ÜCRETLİ OLACAK

    Özellikle kısa mesafe yolculuklar için tercih edilen minibüsler, özel işletme olarak geçtiğinden minibüsler ücretli olacak. 2023 yılı başında minibüs ücretlerine İstanbul’da yapılan artış ile birlikte Minibüs İndi Bindi Ücreti 7 TL, öğrenci indi bindi ise 5 TL'ye yükselmişti.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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