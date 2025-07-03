190 Neyin Numarası? 190 Numarası Kimin, Neden Arar?

190 Neyin Numarası?

Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulmuş pek çok çağrı merkezi var. Bu çağrı merkezleri, bazen acil durumlarda yardım almak amacı taşırken bazen ise danışma ve bilgi alma görevi üstleniyor. Genellikle devlete ait ya da devlet destekli resmi kurumlara ait olan bu tip hatlar üç haneli, kısa numaralardan oluşuyor. Bu tip kısa bir numarayla karşılaştığınızda, resmi bir kamu numarası olduğunu anlayacağınız için tedirginlik duymanıza gerek kalmıyor. Ancak elbette arayan numaranın kaynağını ve sizi arama nedenini merak etmiş oluyorsunuz. Bu kısa telefon numaralarından birini de 190 oluşturuyor. Özellikle 190 hattından çağrı alan vatandaşlar, 190 neyin numarası sorusunu dile getiriyorlar. Bizde 190 neyin numarası diye merak edenler için belirtmeliyiz ki devlete bağlı resmi bir çağrı merkezi ile karşı karşıyasınız. 190’nın açılımı, ALO 190 Fetva Hattı şeklindedir. 190 hattı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler için 190 kimin numarası sorusunu da cevapladık…

190 Kimin Numarası? 190 kimin numarası sorusunu, özellikle bu hattan çağrı alan vatandaşlar dile getiriyor. Ayrıca 190 numarası neden arar diye de merak eden bu kişilere, 190’ın Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Bakanlığı’na ait olduğunu söyleyelim. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı bugün hala hizmetlerini sürdürüyor. Elbette zaman içinde teknolojinin gelişmesi beraberinde bu tür kurumlar çağrı merkezi hizmeti de vermeye başladı. Elbette bu kurumlardan biri de Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Din İşleri Yüksek Kurulu oldu. Bu kurul, ALO 190 Fetva Hattı ile vatandaşların dini konularla ilgili merak ettiği soruları yanıtlamayı amaçlıyor. Dini meselelerle ilgili merak edilen pek çok bilgi söz konusu… Hal böyle olunca da insanlar bu konularla ilgili doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Sorularını direkt diyanete danışarak, fetva alabilecekleri bir uygulama olan ALO 190 Fetva Hattı’nın bir diğer ismi ise “Dini Soruları Cevaplandırma Hattı” şeklinde geçiyor. 190 numarası neden arar sorusuna cevap arayanlar için öncelikle ALO 190 Fetva Hattı’nın temel görevlerinden bahsedelim… İşte ALO 190 Fetva Hattı’nın görevleri ve sunduğu hizmetler;