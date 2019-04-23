Fenerbahçe’nin etkin taraftar gruplarından 1907 ÜNİFEB Sakarya Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çok anlamlı bir organizasyona imza attı. Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ve tüm ülkeyi yasa boğan 1907 ÜNİFEB Kocaeli Üniversitesi Sorumlusu Koray Şener’i yaşatmak isteyen arkadaşları Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yer alan Kazımpaşa Ortaokulu’nda tamamen kendi imkanlarıyla bir bilim sınıfı açtılar.

Boyamasından içerideki tüm araç gereçlere kadar 1907 ÜNİFEB Sakarya Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilim Sınıfının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilirken, bu sınıfa “Koray Şener Bilim Sınıfı” ismi verildi. Hem Kazımpaşa Ortaokulu öğrencilerine bu sınıfı hediye eden hem de arkadaşlarının ismini yaşatmaya devam eden 1907 ÜNİFEB Sakarya Üniversitesi üyeleri anlamlı bir organizasyona imza atmış oldular.

Açılışa Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Kazımpaşa Ortaokulu Müdürü Celaleddin Dilli, Sakarya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özkan Toplan, 1907 ÜNİFEB Sakarya Üniversitesi üyeleri ve okul öğrencilerinin yanısıra Koray Şener’in ağabeyleri Eray ve Güray Şener de katıldı. Okulun minik öğrencileri açılışın ardından kendileri için okul yönetimince kurulan oyun alanlarında kendi bayramlarını büyük bir neşeyle kutladılar.