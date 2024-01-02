1907 ÜNİFEB'den TFF tepkisi!
1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 ÜNİFEB), TFF'yi istifaya davet etti.
1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 ÜNİFEB), son olarak Süper Kupa maçında yaşanan olaylar sonrası TFF'yi istifaya davet etti.
1907 ÜNİFEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bizler, Ata'mızın kurduğu cumhuriyeti yaşatacak ve yükseltecek olanlarız.
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir pazarlık konusuna çevrilmesine sebebiyet veren, Türk futbolu ile alakalı sayısız rezaletin altında imzası olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi derhal istifa etmelidir."