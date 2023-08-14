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IŞIKLAR V ŞEKLİ OLUŞTURDU Yaşanan olaydan sonra ABD medyasından çıkan haberler tüm dünyaya yayıldı ve UFO konusunda tecrübeli olan araştırmacılar olayı incelemeye başladı. Yapılan ilk araştırmalarda ışıkların sıralanarak bir "V" şekli verdiğini ve bu şeklin genişliğinin yaklaşık 2-3 metre arasında olduğu tespit edildi.

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IŞIKLAR RADARA GİRMEDİ Olayı inceleyen birçok gözlemcinin raporunda benzer sonuçlar ortaya çıktı. Işıkların hiçbir şekilde radara yansımadığı tespit edildi. Eski Arizona Valisi Fife Symington yaptığı ilk açıklamada yaşanan olayın UFO ile bir alakası olmadığını, ancak ilginç bir doğa olayı olabileceğini söyledi.