1997'den beri açıklanamayan tüm dünyayı şok eden UFO olayı: Phonenix ışıkları
Son yıllarda UFO'ların görüldüğüne dair haberler giderek artıyor. Ancak 1997 yılında gece saatlerinde beliren esrarengiz ışıklar günümüzde hala gizemini korumaya devam ediyor. Phoneix ışıkları, 13 Mart 1997 gecesi ABD'nin Arizona eyaletinde görüldü. Uzay ve havacılık tarihine geçen olayda yaşananlar halkın uzun saatler boyunca panik yaşamasına neden oldu. İşte Phoneix ışıklarına dair bilinmesi gerekenler.
ESRARENGİZ UFO OLAYI "PHONEİX IŞIKLARI"
13 Mart 1997'de ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde gerçekleşen esrarengiz UFO olayı, uzay ve havacılık tarihine "Phoneix Lights (Phoneix ışıkları) olarak geçti. Havada aniden beliren daire şeklindeki turuncu ışıklar halkın paniğe kapılmasına neden oldu ve birçok insan aynı anda kolluk kuvvetlerini aramaya başladı.
İNSANLAR PANİKTEN SANTRALLERİ KİLİTLEDİ
O dönemde kullanılan altyapı nedeniyle santraller kilitlenecek dereceye geldi. İnsanlar ne yapacakları bilmeden sadece gökyüzüne bakıyordu. Haber kanallarından CNN yaşanan bu olayla ilgili canlı yayın geçmiş ve insanlara bilgi aktarmaya çalışıyordu.
3 SAAT BOYUNCA GÖKYÜZÜNDE GÖZLEMLENDİ
Gökyüzünde beliren UFO ışıkları ya da diğer tabirle Phoneix ışıkları yerel saatle ilk olarak 19.30'da gözlemlenmeye başladı ve 22.30'da yavaş yavaş gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saat boyunca havada kalan turuncu ışıklar Las Vegas'tan bile görülebiliyordu. Durumu kolluk kuvvetlerine ilk bildiren kişinin Nevada'da görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi.
IŞIKLAR V ŞEKLİ OLUŞTURDU
Yaşanan olaydan sonra ABD medyasından çıkan haberler tüm dünyaya yayıldı ve UFO konusunda tecrübeli olan araştırmacılar olayı incelemeye başladı. Yapılan ilk araştırmalarda ışıkların sıralanarak bir "V" şekli verdiğini ve bu şeklin genişliğinin yaklaşık 2-3 metre arasında olduğu tespit edildi.
IŞIKLAR RADARA GİRMEDİ
Olayı inceleyen birçok gözlemcinin raporunda benzer sonuçlar ortaya çıktı. Işıkların hiçbir şekilde radara yansımadığı tespit edildi. Eski Arizona Valisi Fife Symington yaptığı ilk açıklamada yaşanan olayın UFO ile bir alakası olmadığını, ancak ilginç bir doğa olayı olabileceğini söyledi.
DÜNYA DIŞI BİR YERDEN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Ancak eski Arizona Valisi Fife Symington görevden ayrıldıktan sonra farklı bir açıklama yaptı. Görevinden dolayı bu şekilde konuşmak zorunda olduğunu söyleyen Symington, aslında bu ışıkların dünya dışı bir yerden gelmiş olabileceğini düşündüğü belirtti.
BUGÜN HALA GİZEMİNİ KORUYOR
Tarihin en önemli ve açıklanamayan UFO olaylarından birisi olan Phoenix ışıkları bugün hala gizemini koruyor. Yaşanan olaya dair gösterilen görüntüler gerçektir.
Kaynak: HISTORY, Close Encounters
Fotoğraflar: HISTORY, Close Encounters