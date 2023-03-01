Meclis Genel Kurulu'nda bugün, milyonlarca EYT'linin merakla beklediği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklif, Genel Kurul'da bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partili 395 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edildi.

Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.



Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 evet abi yıllara göre güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1998 - 23 Mayıs 1999 tarihleri arasında işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...