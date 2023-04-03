Okullarda 2. ara tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022-2023 MEB takvimine 13 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 16 Haziran tarihinde sona erecek. Nisan ayında başlayacak 2. ara tatil tarihleri İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, "Okullarda 2. dönem ara tatil ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, ara tatil kaç gün sürecek?" İşte 2. dönem ara tatil tarihleri...