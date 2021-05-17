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Enka İnşaat, Adapazarı doğalgaz santralinde elektrik üretimine tekrar başladı

Enka İnşaat 2019 yılında elektrik üretimini durdurduğu Adapazarı doğalgaz santralinde üretime tekrar başladı. Adapazarı santralinin 820 megawatt üretim kapasitesi bulunuyor

2 yıl sonra yeniden elektrik üretimine başladı
Reuters

Enka İnşaat 2019 yılında elektrik üretimini durdurduğu Adapazarı doğalgaz santralinde üretime tekrar başladı.

Enka İnşaat, devletin alım garantisinin sona ermesiyle birlikte Şubat 2019'da Adapazarı ve Gebze doğalgaz elektrik santrallerinde, Ağustos 2019'da ise İzmir doğalgaz santralinde elektrik üretimini durdurmuştu.

Enka'nın KAP'a yaptığı açıklamada sadece Adapazarı'nda, üretimin tekrar başladığı ifade edildi.

Üç santral arasında en düşük kurulu güce sahip Adapazarı santralinin 820 megawatt üretim kapasitesi bulunuyor. Gebze ve İzmir santrallerinin kurulu gücü ise sırasıyla 1,600 ve 1,580 MW seviyesinde.

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