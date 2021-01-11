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HaberlerOtomobil20 yıllık rekoru korumak istiyor - otomobil haberleri
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'İlk yarı durgun, ikinci yarı hareketli geçer'

Geçtiğimiz hafta makyajlı Egea'nın yeni yıl fiyatlarını açıklayan Fiat, 2021'e iddialı hedefler ile başladı. 2020'de son 20 yılın en yüksek pazar payını elde ettiklerini belirten Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Bunun sebeplerinden birisi de hafif ticari araçlar oldu. 2020'de hafif ticari araç payı yüzde 27.6, otomobil pazar payımız yüzde 15.1 olarak gerçekleşti. Toplam pazar payımız ise yüzde 18'i buldu ve markamız yılı lider olarak kapattı. 2021'in ilk yarısında aşılama çalışmalarına odaklı ve talebin düşük olacağı bir geçiş dönemi öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında ise pazarda bir toparlanma olacağını tahmin ediyoruz. 2021'de pazar büyüklüğü ve marka pazar payı olarak 2020'ye paralel seviyede bir beklentimiz var" tahminini paylaştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

20 yıllık rekoru korumak istiyor - otomobil haberleri

Tofaş'ın Bursa fabrikasında üreterek dünyaya ihraç ettiği Egea modelinin merak edilen yeni yıl fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Makyajlı Egea'nın donanım özelliklerini ve fiyatlarını açıklayan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, markanın hedeflerine ve otomotiv sektörünün geleceğine yönelik de değerlendirmelere bulundu.

Aytaç, pandemi etkisiyle geçen yılın ilk yarısında durgun seyreden pazarın 2020'nin ortasında yeniden canlandığını hatırlatarak, "Uygun faiz ortamı, pandemide otomobile olan talebi hızlandırdı. Otomobil bir yatırım aracına dönüştü. Bireysel seyahat etme isteği gündeme geldi. Bunlar otomobil talebini tetikleyen etkenler oldu. Temmuz ayından itibaren ivmelenen güçlü talebin sene sonuna değin sürdüğünü gözlemledik" dedi.

Fiat'ın 2020'de son 20 yılın en yüksek pazar payını elde ettiğini de vurgulayan Aytaç, "Bunun sebeplerinden birisi de hafif ticari araçlar oldu. 2020'de hafif ticari araç payı yüzde 27.6, otomobil pazar payımız yüzde 15.1 olarak gerçekleşti. Toplam pazar payımız ise yüzde 18'i buldu ve markamız yılı lider olarak kapattı" bilgisini paylaştı.

2021 yılı beklentileri ile ilgili de konuşan Aytaç, sektörde belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.

Bu belirsizlikte Türkiye ve Avrupa'daki kısıtlamaların devam etmesinin etkili olduğundan bahseden Aytaç, "Aşı çalışmaları gelecek için umut veriyor. 2021'in ilk yarısında aşılama çalışmalarına odaklı ve nispeten talebin düşük olacağı bir geçiş dönemi öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında ise pazarda bir toparlanma olacağını tahmin ediyoruz. 2021'de pazar büyüklüğü ve marka pazar payı olarak 2020'ye paralel seviyede beklentimiz var. Pazar 2021'de 700-750 bin adetleri bulur" tahminini paylaştı.

'HEDEF 10 BİN CROSS'

Bilindiği üzere, makyaj operasyonu ile birlikte Egea'ya Cross isimli bir crossover gövde seçeneği eklendi. Hatchback versiyon üzerine geliştirilen bu versiyon, Bursa'daki Tofaş tesislerinde üretilen ilk crossover olma özelliğini de taşıyor.

Altan Aytaç, Egea Cross ile ilgili hedeflerini açıklarken, station wagon temelli bir crossover için de kapıyı açık bıraktı. Aytaç, "2021'de 10 bin adetlik Egea Cross satmayı hedefliyoruz. Station wagon temelli bir crossover modelini ise 2021 için planlamıyoruz" dedi.

2021'de Tofaş mühendisleri tarafından geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasında sunulan hizmetleri artıracaklarını da kaydeden Aytaç, "Hizmet kapsamını geliştirmeye yönelik pek çok fikrimiz var. 2021 hedeflerimiz, bağlantılı araç ekosistemimizde yer alan iş birliklerimizi artırarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kapsamını genişletmek" diye konuştu.

OTOMATİK VİTES İKİNCİ YARIDA GELECEK

Makyajlı Egea'nın ilk etapta sadece manuel şanzıman ile satışa sunulacağını belirtelim. Bu durumun yılın ilk yarısı boyunca devam edeceğini bildiren Aytaç, "Euro 6D ile uyumlu motorlara otomatik vites geliştirme süreci devam ediyor, yılın ikinci yarısı, belki son çeyrekte otomatik vites seçeneğini sunmaya başlayacağız" dedi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Egea'nın ilk üretildiği günden beri 580 bin adetlik üretim rakamına ulaştığını da belirterek, iç pazarda modelin 5 yıldaki 274 bin adetlik satışlarında perakende oranının yüzde 65 olduğunu söyledi.

Aytaç'ın açıklamalarından, Egea'nın en çok tercih edilen gövde tipi olan sedan versiyonda satışların yüzde 60'ının dizel ve yüzde 40'ının ise benzinli motorlardan oluştuğunu da öğrendik.

Egea'ya makyajla birlikte gelen üç silindirli 1.0 litre hacminde ve 100 beygir güç üreten benzinli yeni motorun dizelden pay çalıp çalmayacağını zaman gösterecek.

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