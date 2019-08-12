Soru: 1974 doğumluyum. Şu an yeraltı işyerinde çalışmaktayım. 4000 günüm dolmak üzere. Sigorta başlangıcı 1992 yılı. 1994 yılında 18 ay askere gittim. 1996-1999 yılları arasında yurt dışında 3 yıl çalıştım. Askerlik ve yurtdışı borçlanması yapsam emekli maaşım yüksek olur mu? (Şükrü Şahin)

Yanıt: Şükrü Bey, sosyal güvenlik sisteminde emekli aylığına en yüksek katkı 2000 öncesindeki prim ödeme sürelerinden geliyor. Dolayısıyla hem askerlik hem de yurt dışı borçlanması yapmanız, 2000 öncesi dönemdeki prim ödeme sürelerinizi artıracağı için emekli aylığınıza hatırı sayılır bir katkıda bulunur. Bu borçlanmalar için 2019 yılı rakamlarıyla toplam 44 bin lira dolayında ödeme yapmanız gerekir. Rahat ödeyebilmek için, askerliği ayrı, yurt dışı borçlanmayı ayrı yapabilirsiniz. Ödeme gücünüz varsa borçlanma yapmanızı tavsiye ederim.

2008 YILINDAKİ ASKERLİK BORÇLANMASININ EMEKLİ AYLIĞINA KATKISI AZ

Soru: 06/01/1977 doğumluyum. 4/a'lı olarak 01/07/1995 tarihinde işe girdim. 4/a'lı gün sayım 1593. 15/06/2011 tarihinde memuriyete başladım. 4/c'li gün sayım ise 2910. 2008 yılında 6 ay askerlik yaptım ancak askerliğimi borçlanmadım. Borçlanmış olsam bana ne gibi avantaj sağlar? Borçlanmazsam dezavantaji ne olur? Ne zaman emekli olabilirim? (Uğur Ulueren)

Yanıt: Uğur Bey, daha önce hiçbir çalışmanız bulunmasaydı, memuriyete başlama tarihiniz itibarıyla 9000 prim gününü 2036 yılında tamamlamak zorunda kalacaktınız ve bu durumda 61 yaşında emekli olacaktınız. Memuriyetten önceki 4/a’lı prim günleriniz sayesinde 60 yaşında emekli olabileceksiniz. Askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez, sadece prim gününüzü artırır. Ancak, 2008 yılında askerlik yapmış olduğunuz için, askerlik borçlanmasının emekli aylığınıza yapacağı katkı, ödeyeceğiniz prime değmez. Borçlanma yapmanızı tavsiye etmem.



DOĞUM BORÇLANMASI HERKESİN EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKMEZ

Soru: Doğum Tarihim: 12.03.1975

Staj sigorta başlangıcı: 01.07.1992

18 yaş sonrası sigorta başlangıcı: 09.11.2000

Doğum yaptığım tarih: 16.05.2008

Doğum yaptığım dönemde sigortalı değildim. 2008 yılında sadece iki ay sigortalı çalıştım. Toplamda 4/a kapsamında 4239, 4/b kapsamında ise 1054 gün primim var. Normal şartlarda 58 yaşında emekli olabileceğim. Doğum borçlanması yaptığım zaman emeklilik yaşımı öne çekebilir miyim? (Nur Köse)

Yanıt: Nur Hanım, doğum borçlanması normalde sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonraki doğan çocuklar için yapılıyor. Daha önce staj sigortası bulunan kadınlar ise staj tarihi ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları için doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Bu kadınların sigorta başlangıç tarihleri, borçlandıkları süre kadar öne çekiliyor ve daha erken emekli olabiliyorlar.

Sizin çocuğunuz sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğduğundan, yapacağınız borçlanma sigorta başlangıç tarihinizi ve emeklilik yaşınızı değiştirmez.

Sigorta başlangıç tarihiniz itibarıyla SSK’dan normal emeklilikte 7000 prim günü ve 58 yaşa tabisiniz. 4/b’den ise 9000 prim günüyle yine 58 yaşında emekli olabilirsiniz.