2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, hafta sonu TFF 3. Lig'e düşebilir

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta on dokuzar takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de 2'si doğrudan, 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip, 1. Lig'e yükselecek.

Gruplarında son 4 sırayı alacak 8 takımın düşeceği ligde normal sezon bitiminde gruplarını lider bitiren takımlar, direkt 1. Lig'e çıkacak. Her grupta lideri takip eden beşer takım da play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta iki gruptan finale çıkacak takımlar, 1. Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

Beyaz Grup'taki ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor maçı dışındaki 33. hafta karşılaşmaları dün tamamlandı.

BEYAZ GRUP Esenler Erokspor'un 68 puanla lider girdiği Beyaz Grup'ta, 66 puanlı Bucaspor 1928 ve 1 maçı eksik 63 puanlı ACNTURK Sigorta Vanspor FK lideri takip ediyor. REKLAM 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Ankaraspor da play-off barajında yer alıyor.

BURSASPOR LİGE VEDA EDEBİLİR Son sıradaki Adıyaman FK'nin ligden düşmesinin kesinleştiği grupta Süper Lig'de 2009-2010'da şampiyonluğa ulaşarak bunu başaran 5. takım olan 20 puanlı Bursaspor hafta sonu konuk edeceği 1461 Trabzon karşısında puan kaybetmesi halinde lige veda edecek.