Rusya'nın ev sahipliğinde Fransa'nın zaferiyle sona eren 2018 FIFA Dünya Kupası, erken turlarda birçok favori adayın elenmesinin yanı sıra birçok farklı istatistiği ve ilkleriyle de öne çıktı.

Futbolseverlerin 1958'den bu yana izlediği normal süresi en gollü geçen Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, özellikle son yıllarda uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

FRANSA BU KEZ FİNALİ KAZANDI

2016'da evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde uzatma dakikalarında yediği golle Portekiz'e 1-0 kaybeden Fransızlar, iki yıl sonra çıktıkları Dünya Kupası'nın finalinde ise yeniden adını zirveye yazdırdı.

Fransa, Dünya Kupası tarihinde ise 20 yıl aradan sonra, tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak taraftarını mutlu etti. 1998'de ev sahipliğini yaptığı organizasyonun yarı finalinde yine Hırvatistan ile karşılaşan ve rakibini 2-1'le geçen Fransızlar, finalde ise Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

Kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Hugo Lloris gibi önemli oyuncuların yer aldığı Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda yenilgi yüzü görmezken, 6 maçını kazanarak en çok galibiyet elde eden takım unvanını Belçika ile paylaştı. Avustralya'yı 2-1, Peru'yu 1-0'la geçen ve Danimarka ile 0-0 berabere kalarak C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Fransızlar, son 16 turunda Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0, yarı finalde ise Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

FRANSA'YI İKİ OYUNCU TAŞIDI

Fransa'nın kupa macerasında özelikle iki hücum oyuncusu öne çıktı. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe ile final maçının en iyi oyuncusu ilan edilen Atletico Madridli Antoine Griezmann, 4'er kez ağları sarsarak takımın başarısında kilit rol oynadı.

Futbol eleştirmenleri tarafından Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin halefi olarak gösterilen Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Mbappe, yakaladığı istatistiklerle de öne çıktı.

"YENİ PELE" MBAPPE

Hırvatistan karşısında takımının 4'üncü golüne imza atan Mbappe, 19 yıl 207 gün ile Dünya Kupası tarihinde Pele'nin ardından bir final maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.

Son 16 turunda Arjantin'e attığı 2 gol ve yaptırdığı penaltı ile de maçın kahramanı olan Fransız forvet, 1958'de 17 yaşındayken hat-trick yapan Pele'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.

HIRVATİSTAN "UZATMA REKORU" KIRDI

Fransa karşısında kaybetmesine rağmen elde ettiği ikincilikle Dünya Kupası tarihindeki en iyi derecesini elde eden Hırvatistan, ilginç bir rekorun da sahibi oldu.

Nijerya'yı 2-0, Arjantin'i 3-0, İzlanda'yı ise 2-1 mağlup ederek D Grubu'nu 9 puanla açık ara lider tamamlayan Hırvatlar, üst turlarda ise final dışında çıktığı 3 maçı da uzatmalara götürerek kazanan tek takım unvanıyla turnuva tarihine geçti.

Son 16 turunda Danimarka'yı ve çeyrek finalde Rusya'yı normal süresi ve uzatmaların ardından penaltılarla geçen Hırvatistan, yarı finalde ise İngiltere'yi uzatmaların ikinci yarısında bulduğu golle 2-1 yendi.

Hırvatistan'ın emektar oyuncularından Real Madrid'de forma giyen 32 yaşındaki Luka Modric ise takımına kupayı kazandıramamasına rağmen turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek dikkati çekti. Milli takımın kaptanlığını da üstlenen Modric, turnuva boyunca çıktığı 7 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

BELÇİKA EN İYİ DERECESİNE ULAŞTI

Kadrosunda Eden Hazard, Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne gibi önemli yıldızları barındıran Belçika, bu turnuvada Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine ulaştı. İngiltere'yi 2-0'la geçerek dünya üçüncüsü olan Belçika, 1986 Dünya Kupası'nda elde ettiği dördüncülük derecesini geliştirdi.

Dünya Kupası'nda 16 kez ağları sarsarak en golcü takım olmayı başaran Belçika'nın kalesini koruyan Thibaut Courtois ise turnuvanın en iyi kalecisi seçilerek öne çıktı.

Belçika'nın son 16 turunda Japonya karşısındaki tarihi geri dönüşü ise turnuvanın "unutulmazları" arasına girdi. İkinci yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düşen Belçika, karşılaşmayı 3-2 önde tamamladı ve 1970'de İngiltere'ye karşı bunu başaran Batı Almanya'dan sonra bir eleme maçında 2 fark geriden gelerek kazanan ilk takım oldu.

ÇAKIR 3 MAÇA ÇIKTI

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz doldurdu. Fas-İran ve Nijerya-Arjantin arasındaki grup maçlarını yöneten Çakır, Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesinde de görev aldı.

Cüneyt Çakır, 2014 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hollanda arasında oynanan yarı final karşılaşmasını da yönetmişti.

KANE GOL KRALI OLDU

Turnuvayı 6 golle tanmamlayan Harry Kane, "gol krallığı" tacını taktı. İngiltere formasıyla ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Kane, Gary Lineker'in (10) ardından İngiltere'nin dünya kupalarındaki en golcü ikinci ismi de oldu.

Belçika'dan Lukaku, Fransa'dan Griezmann ve Mbappe, Portekiz'den Cristiano Ronaldo ve Rusya'dan Denis Cheryshev 4'er golle krallık yarışında ikinciliği paylaştı.

TEKNOLOJİ FARKINI GÖSTERDİ

FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması, turnuvada istatiksel açıdan birçok rekorun yaşanmasına ön ayak oldu.

Teknolojinin yardımıyla hakemler turnuva boyunca 29 kez penaltı noktasını gösterirken, bunların 22'si golle sonuçlandı. Böylece, turnuva tarihinin en yüksek penaltı sayısına ulaşıldı.

KENDİ KALESİNE GOL REKORU İKİYE KATLANDI

Dünya Kupası'nda toplam 169 kez fileler havalanırken, maç başı gol ortalaması ise 2,64 oldu. Fransa ile Danimarka'nın golsüz geçen grup maçı dışındaki 35 karşılaşmada da ağlar en az bir kez sarsıldı ve bu alanda son 64 yılın rekoru kırıldı.

Dünya Kupası tarihinde en çok kendi kalesine gol atılan turnuva da açık ara farkla Rusya'daki organizasyon oldu. Futbolcular 12 kez kendi ağlarını sarsarken, önceki rekor 6 gol ile 1998'de yaşanmıştı.

Meksika'dan Edson Alvarez, Avustralya'dan Aziz Behich, Fas'tan Aziz Bouhaddouz, Rusya'dan Denis Cheryshev ile Sergei Ignashevich, Polonya'dan Thiago Cionek, Nijerya'dan Oghenekaro Etebo, Mısır'dan Ahmed Fathy, İsviçre'den Yann Sommer, Tunus'tan Yassine Meriah, Brezilya'dan Fernandinho ve Hırvatistan'dan Mario Mandzukic kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan oyuncular oldu.

SADEC 4 OYUNCU "KIZARDI"

Turnuvada hakemler, 219 kez sarı karta, 4 kez de kırmızı karta başvurdu.

Kırmızıların tümü ikinci sarıdan çıktı ve son 40 yılın en az kırmızı kart gösterilen turnuvası yaşandı. 2006'daki turnuva, 28 kırmızı kartla en hırçın Dünya Kupası olmuştu.

EN ERKEN SARI KART

Meksika ile İsveç arasında oynanan grup karşılaşmasının 13. saniyesinde sarı kart gören Meksikalı oyuncu Jesus Gallardo, Dünya Kupası tarihine en erken sarı kart gören oyuncu olarak geçti.

Önceki rekor, 1986 Dünya Kupası'nda İskoçya ile karşılaşan Uruguay'da ilk dakikada sarı kart gören Jose Batista'ya aitti.

4 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

İspanya ile Rusya arasındaki son 16 turu karşılaşmasında, futbol tarihi açısından ilke imza atıldı.

Uzatmalara giden müsabakanın 97. dakikasında Rusya'da Daler Kuziaev'in yerine oyuna giren Aleksandr Erokhin, takımının değişen 4'üncü oyuncusu oldu. Bu karşılaşma, yeni çıkan "4. oyuncu değişikliği hakkı" kuralının kullanıldığı ilk Dünya Kupası maçı olarak kayıtlara geçti.

RONALDI REKORUNU GELİŞTİRDİ

Turnuvada 4 kez fileleri havalandıran 33 yaşındaki Portekizli yıldız Ronaldo, milli maçlardaki toplam gol sayısını 85'e çıkararak 84 kez ağları sarsan Macar efsanesi Ferenc Puskas'ı geçti.

Avrupa'daki milli takımlar dikkate alındığında en golcü oyuncu konumuna gelen Ronaldo, dünya genelinde ise 109 gole sahip İranlı Ali Daei'nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

JAPONYA "FAİR PLAY" İLE ÜST TURA KALDI

Turnuvada H Grubu'nda ikinci sıradan son 16 turu bileti alan takımı, fair play kuralları belirledi.

Puan, averaj, atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya, Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

Senegal'in de elenmesiyle 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez hiçbir Afrika takımı, grup aşamasını geçemedi. Japonya ise son 16 turunda Belçika'ya kaybetti.

45 YAŞINDA FORMA GİYDİ

Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary 45 yaş 161 günlükken Suudi Arabistan karşısında sahaya çıkarak bir dönem Galatasaray'da da oynayan Kolombiyalı Faryd Mondragon'un rekorunu (43 yaş, 3 gün) geride bıraktı ve Dünya Kupası tarihinde forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını aldı.

MARQUEZ BEŞİNCİ TURNIVASINA ÇIKTI

Meksika'da 39 yaşındaki Rafael Marquez, beşinci kez Dünya Kupası'nda mücadele eden 3'üncü oyuncu olmayı başardı.

Daha önce yine Meksika'dan Antonio Carbajal ile Almanya'dan Lothar Mattheus, aynı başarıyı göstermişti.

EN FARKLI GALİBİYET İNGİLTERE'DEN

2018 FIFA Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan İngiltere, tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılma başarısı gösteren Panama'yı 6-1 mağlup ettiği grup maçında birçok rekora imza attı. Bu sonuçla İngilizler, ilk kez bir Dünya Kupası'nda 6 gol atarken, turnuva tarihindeki en farklı galibiyetine de ulaşmış oldu.

İngiltere, Panama karşısında ilk yarıda attığı 5 golle, Dünya Kupası tarihinde bir maçın ilk yarısında 5 gol atan 5. takım unvanını da aldı. Daha önce 1954'te Avusturya, 1974'te Yugoslavya ve Polonya, 2014'te ise Almanya bunu başarmıştı. Bu maçta Panama'nın turnuva tarihindeki ilk golüne imza atan defans oyuncusu Felipe Baloy ise gözyaşlarını tutamadı.

Brezilya, Almanya, Portekiz ve İspanya gibi elde ettikleri başarılarla son yıllarda dünya futboluna damga vuran ülkeler, bu turnuvada gösterdikleri performansla futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

BREZİLYA'NIN KUPA ÖZLEMİ DEVAM ETTİ

Elde ettiği 5 şampiyonlukla kupa tarihinin en başarılı takımı olarak öne çıkan ve bu turnuvanın da en büyük favorileri arasında gösterilen Brezilya, çeyrek finali geçemedi.

Daha önce 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de kupa kaldırma başarısı gösteren, bu turnuvada ise çeyrek finalde Belçika'ya elenen "Sambacılar"ın şampiyonluk özlemi devam etti.

Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos ve Cafu gibi isimlerden oluşan altın jenerasyonun futbolu bırakmasının ardından eski günlerine dönemeyen Brezilya, daha önce 5 şampiyonluğunun yanı sıra 2 defa final, 4 kez de yarı finalde kaybetti.

Brezilya, bu turnuvada beklentileri karşılayamamasına rağmen Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 229'a çıkararak 226 kez fileleri havalandıran Almanya'yı geçti ve organizasyon tarihinin en golcü takımı oldu.

ALMANYA'DAN KÖTÜ DENEYİM

Dünya Kupası'nı daha önce 4 kez (1954, 1974, 1990, 2014) müzesine götüren ve takım oyununa verdiği önemle turnuvanın favorileri arasında yer alan Almanya, tarihinde ilk defa grup aşamasından öteye gidemedi.

F Grubu'nda çıktığı 3 maçta Meksika'ya 1-0, Güney Kore'ye ise 2-0 kaybeden Almanya, tek galibiyetini ise zorlandığı mücadelede uzatma dakikalarında bulduğu golle İsveç'i 2-1 mağlup ederek aldı.

Grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden Almanya, daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti. "Panzerler", Dünya Kupası'nda 4 şampiyonluğun dışında 4 kez final, 5 defa yarı finalde rakiplerine yenilmekten kurtulamadı.

PORTEKİZ ÇEYREK FİNAL BİLE GÖREMEDİ

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Pepe ve Ricardo Quaresma gibi yıldız oyunculara sahip son Avrupa şampiyonu Portekiz de bu turnuvada kupa özlemini dindiremeyen takımlar arasında yer aldı.

Dünya Kupası'nda 1966'da elde ettiği üçüncülükle en iyi derecesine ulaşan Portekiz, bu turnuvada ise son 16 turunda Uruguay'a elenerek taraftarını üzdü.

ARJANTİN GRUPTAN SON ANDA ÇIKTI

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, Dünya Kupası'nda yine beklenen performansı gösteremedi. Gruptan Nijerya karşısında son dakikalarda gelen golle çıkabilen "Tangocular", son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Kaptan Messi ise turnuvayı 1 gol ve 2 asistle tamamladı. 1978 ve 1986'da kupayı kazanan Arjantin, bir önceki Dünya Kupası'nda ise finalde Almanya'ya kaybetmişti.

URUGUAY ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Dünya Kupası'nda 1930 ve 1950'de elde ettiği şampiyonlukların ardından uzun yıllardır kupa hasretini dindiremeyen Uruguay ise bu turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Bu turda Fransa'ya 2-0 kaybeden Uruguay'ın file bekçisi Galatasaraylı Fernando Muslera, farklı istatistikleriyle öne çıktı. Grup maçlarında kalesini gole kapayan tek kaleci olmayı başaran 32 yaşındaki eldiven, Fransa maçında yediği ikinci golde hatası olduğu yönündeki yoğun eleştirilere de maruz kaldı.

İSPANYA HÜSRAN YAŞADI

Sergio Ramos, Diego Costa, Gerard Pique ve Andres Iniesta gibi fark oluşturan yıldız oyuncuları ve pasa dayalı hücum oyunuyla turnuvanın favori adayları arasında gösterilen İspanya da son 16 turunun ötesine geçemedi.

Bu turda ev sahibi Rusya ile karşılaşan İspanya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadele sonunda penaltılarda rakibine 4-3 yenilerek turnuvaya veda etti.

İspanya, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın yanı sıra 2008 ve 2012'de elde ettiği Avrupa şampiyonluklarıyla bir döneme damga vurmuştu.

İTALYA KUPAYA KATILAMADI

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımları içinde yer almasına rağmen turnuvaya dahi katılamayan tek ülke, İtalya oldu.

Dünya Kupası elemelerinde İspanya'nın ardından grubunu ikinci sırada bitiren İtalya, play-off'larda İsveç'e kaybederek 1958'den sonra ilk defa bir Dünya Kupası'nda yer alamadı.

RUSYA BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya ise son yıllardaki en iyi performansına bu turnuvada ulaşarak taraftarını mutlu etti.

Sovyetler Birliği döneminde bir Avrupa şampiyonluğu ve iki kez dünya dördüncülüğü elde etmesine rağmen sonraki süreçte düşüşe geçen Rusya, ev sahibi olduğu turnuvada ilkleri yaşadı.

1991 sonrası dönemde Dünya kupalarında grup aşamasını geçemeyen Rusya, bu turnuvada grup aşaması ve son 16 turunu geçerek önemli bir sürprize imza attı.

ŞAMPİYONLAR KAYBETMEYE DEVAM ETTİ

Dünya Kupası'nı müzesine götüren takımların sonraki organizasyona erken turlarda veda etmesi geleneği, bu turnuvada da devam etti. Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde şampiyonluk elde eden takımlar, katıldıkları sonraki turnuvada grup aşamasını geçemedi.

Bir önceki turnuvada şampiyon olmasına rağmen 2002'de Fransa, 2010'da İtalya, 2014'te İspanya ve son olarak 2018'de Almanya, grup aşamasında elendi.

Söz konusu şampiyonlar arasında yalnızca Brezilya, 2002'deki şampiyonluğun ardından 2006'da çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.