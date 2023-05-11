Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıklara gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için Milletvekili Genel Seçimleri yapılacak. Bu doğrultuda, bir önceki seçimin sonuçları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın verilerine göre 25 milyon 436 bin oy alarak yüzde %52,38'le Cumhurbaşkanı seçmilmişti. Parti bazında ise yüzdesel olarak en fazla oyu %42,28 ile AK Parti elde etmişti. Peki, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları nedir? Hangi parti, yüzde kaç oy almışt? O dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in aldıkları toplam oy oranı ne kadardı? İşte, YSK'nın resmi verileri ile 24 Haziran 2018 seçim sonuçları