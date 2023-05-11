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24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ile oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar Günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Bu noktada, geçmiş sonuçları da seçmenler tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi, en son yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan kazanırken parti bazında ise en çok oyu AK Parti elde etmişti. Peki, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları nedir? Hangi parti, yüzde kaç oy aldı? İşte, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile oy oranları

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  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıklara gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için Milletvekili Genel Seçimleri yapılacak. Bu doğrultuda, bir önceki seçimin sonuçları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın verilerine göre 25 milyon 436 bin oy alarak yüzde %52,38'le Cumhurbaşkanı seçmilmişti. Parti bazında ise yüzdesel olarak en fazla oyu %42,28 ile AK Parti elde etmişti. Peki, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları nedir? Hangi parti, yüzde kaç oy almışt? O dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in aldıkları toplam oy oranı ne kadardı? İşte, YSK'nın resmi verileri ile 24 Haziran 2018 seçim sonuçları
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    İşte 24 Haziran 2018 seçim sonuçları
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Cumhurbaşkanı adaylarının sonuçları (Yurt içi sandıklar)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Cumhurbaşkanı adaylarının sonuçları (Yurt dışı sandıklar)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Cumhurbaşkanı adaylarının sonuçları (Gümrük kapıları)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Cumhurbaşkanı adaylarının sonuçları (Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Partilerin seçim sonuçları (Yurt içi)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Partilerin seçim sonuçları (Yurt dışı ve gümrük kapıları)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Partilerin seçim sonuçları (Toplam)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Partilerin milletvekili sayıları
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    İstanbul seçim sonuçları (1. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    İstanbul seçim sonuçları (1. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    İstanbul seçim sonuçları (2. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    İstanbul seçim sonuçları (3. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    İstanbul seçim sonuçları (3. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Ankara seçim sonuçları (1. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Ankara seçim sonuçları (2. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    Ankara seçim sonuçları (3. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    İzmir seçim sonuçları (1. Bölge)
  • 2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

    İzmir seçim sonuçları (2. Bölge)

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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