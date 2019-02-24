2019 yılında 91. kez düzenlenecek Oscar töreni beyaz perdenin en prestijli ödüllerinin başında geliyor. Oscar olarak da bildiğimiz Akademi Ödülleri yaklaşık 225 ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Oyuncuların, yönetmenlerin ve yapımcıların boy göstereceği Oscar töreni, her yıl büyük bir ihtişam ve çoşku ile organize ediliyor. 2019 Oscar töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi dallarda oscar ödülü verilecek?

2019 OSCAR TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2019 Oscar Ödülleri, bu akşam ABC kanalında canlı yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. Oscar Türkiye saatiyle pazarı pazartesiye bağlayan gece, saat 03.00'da kırmızı halı geçişiyle başlayacak. Bu yıl sunucusuz gerçekleşecek Oscar Ödülleri töreni, 225 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlenebilecek.

HANGİ DALLARDA ÖDÜL VERİLECEK?

ABD'de canlı olarak yayınlanacak törende, "En İyi Film", En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu, "En İyi Kadın Oyuncu, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmenliği", "En İyi Prodüksiyon Dizaynı, "En İyi Ses Efekti", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Film Şarkısı", En İyi Film Müzikleri", "En İyi Kostüm Tasarımı", "En İyi Saç ve Makyaj","Yabancı Dilde En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Belgesel", "En İyi Animasyon Film", "En İyi Kısa Animasyon Film", "En İyi Kısa Film" dallarında ödül verilecek.

AKADEMİ ÖDÜLLERİ (OSCAR) NEDİR?

Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar, dünyada en bilinen film ödülüdür. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlandı. Törenler yılda bir kez ve çoğunlukla Şubat ayında yapılır.

Akademi ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından verilir. 2007'den itibaren oy verecek 5830 üyeye sahiptir. 1311 üye sayısı ile oyuncular bu üyelerin yaklaşık %22'lik bir kısmını oluştururlar.