2021 YÖKDİL sınavının kaçta başlayacağı, sınavın kaç saat, kaç dakika süreceği merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavı bugün gerçekleşecek. Peki, 2022 YÖKDİL/2 sınavı saat kaçta başlıyor, kaç saat sürüyor? YÖKDİL için açık tutulacak nüfus müdürlükleri neler?

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacak. YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.

2020 YÖKDİL/2 SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?

2020 YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

28 ŞUBAT 2021 PAZAR GÜNÜ YÖKDİL İÇİN AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

28 ŞUBAT PAZA GÜNÜ YÖKDİL İÇİN AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ