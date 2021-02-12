2021'de 100 bayi hedefliyor

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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, geçen sene duyurduğu küçük esnafa destek veren “bayilik” sistemine büyük oranda talep aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar toplam 25 bayi kapılarını müşterilerine açtı.

CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, "Bayilik sistemi Avrupa’da son derece yaygın bir sistem ve bireysel girişimcilere, esnafa rekabet edebilme gücü sağlıyor. Henüz yeni olmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştığımız bayilik sisteminde 25 bayiye ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde 100 bayiye ulaşabilmek, ancak sayılardan daha önemlisi bayilerimizin kârlı bir şekilde işlerini modern ticaretin esaslarına göre yürütebildiklerinden emin olabilmek" dedi.

Tekirdağ Şarköy’de 6 aydır CarrefourSA bayiliği yapan Aykol Hasanoğlu da sisteme ilişkin olarak, "Yöneticiler oldukça profesyonel ve tecrübeli, size bu işin nasıl daha verimli yapılabileceğini anlatıyorlar, yol gösteriyorlar. Bayilik sistemi sayesinde büyük bir yapının parçası oldum” dedi.

İstanbul Beylikdüzü’nde 10 aydır CarrefourSA bayisi olarak faaliyet gösteren Emre Tura da, "Ürünlerin tek seferde temin edilebilmesi, stok yönetimi, mal kabul sistemi, süreçlerin takibinin tek bir yerden sağlanabilmesi operasyonu kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.