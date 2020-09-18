Reuters

Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 arasında devreye girecek yenilenebilir enerji santralları, destekleme mekanizmasından (YEKDEM) yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında kararına göre, 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEKDEM'e tabi YEK belgeli üretim lisansı sahipleri için 5346 sayılı yasada ek (I) sayılı cetvel ile belirlenen fiyatlar, 31 Aralık 2030 tarihine kadar uygulanacak.

Karara göre ayrıca, bu tarihler arasında işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik veya elektro mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilecek elektrik enerjisi için ek (I) sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ek (II) sayılı cetvel ile belirlenen fiyatlar ilave edilecek.