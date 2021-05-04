Temsilcilerimiz Anadolu Efei'in play-offlarda Real Madrid'i eleyerek katılmak hakkı kazandığı 2021 Euroleague Final Four ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



2021 EuroLeague Final Four ne zaman ve nerede oynanacak?

2020 yılında Almanya’da düzenlenmesi planlanan Euroleague Final Four, bir yıl gecikmeli olarak düzenlenecek. 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 28-30 Mayıs arası Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek.

Final Four 5. kez Almanya'da

1988 yılında geçilen Final Four organizasyonuna Köln, ilk kez ev sahipliği yapacak. Köln, daha önce 1982'de İtalyan ekibi Squibb Cantu'nun Maccabi Tel Aviv'i 86-80 yenerek şampiyon olduğu final maçının ev sahipliğini üstlenmişti. Final Four organizasyonu ise Almanya'da 5. kez düzenlenecek. Daha önce 1989 ve 1999'da Münih'te, 2009 ve 2016'da ise başkent Berlin'de Dörtlü Final yapılmıştı.