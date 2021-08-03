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2021 LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte lise nakil tarihleri

LGS yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de LGS nakil tarihleri olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS kılavuzuna göre yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Liselere nakilde birinci yerleştirmeye ek 2. nakil tarihleri araştırılıyor. 2021 LGS 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte nakil tarihleri

2021 LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte lise nakil tarihleri

2021 LGS 1. Yerleştirme sonuçları açıklandı, gözler LGS nakil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. İşte LGS 2. nakil tercihleri ve sonuç tarihi

2021 LİSE NAKİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 LGS yerleştirme işlemleri 05-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Lise için tercih yapan binlerce öğrencinin merakla beklediği 2021 LGS Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

İşte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre 2021 2. nakil tarihleri:

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

2021 LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2021 LGS 1. Yerleştirme işlemleri sonucunda tercih yapıp bir okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

MEB ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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