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2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

2021 yılı tüm dünya için zor bir yıldı. Pandeminin insan psikolojisini zorladığı gerçeği, Google aramalarına da yansıdı. Aranan birçok konu manevi değerleri ve dünyanın içinde bulunduğu ruh halini yansıtıyor.

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  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "aşı gönüllüsü" bu yıl tüm dünyada en çok aranan gönüllülük fırsatı oldu.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "olumlama" için yapılan aramalar bu yıl tüm dünyada, tüm zamanların en yüksek oranına ulaştı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    Ekim ayında, dünya genelinde "mamografi" aramaları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    Ekim'de dünya genelinde yapılan "bugün çöktü"  araması Eylül ayına göre %5.000 artışla patlama yapan bir aramaydı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    Dünya çapında "nereye seyahat edebilirim" araması küresel salgın öncesine kıyasla 2021’de 3 kat daha yüksekti.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "doğa nasıl korunur" araması, 2021’de tüm dünyada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    Temmuz’da, "İtalya avrupa kupasını kaç kez kazandı" araması Trendler tarihinde ilk kez trend oldu.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "afganistana nasıl yardım edilir" 2021 Ağustos’ta tüm dünyada patlama yapan bir aramaydı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "ruh eşi" 2021’de tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "yangın" ve "sel" Temmuz ayında, aynı anda tüm dünyada patlama yapan aramalardı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "ruh sağlığı nasıl korunur?" araması bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla yapıldı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    Dünya, 2021’de iş nasıl bulunur sorusundan çok "iş nasıl kurulur" sorusuna cevap aradı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "hemşireler haftası ne zaman" araması 2021’de tüm dünyada tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    "sürdürülebilirlik" bu yıl tüm dünyada rekor seviyelerde arandı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    Bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla "işaret dilinde seni seviyorum" araması yapıldı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    Dünya, 2021’de "iklim değişikliğinin etkisi" aramasını hiç olmadığı kadar çok yaptı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    2021’de dünya çapında çocuklarla nasıl taşınılır ve evcil hayvanlarla nasıl taşınılır aramasından fazla "bitkilerle nasıl taşınılır" araması yapıldı.
  • 2021 yılında Google'da en çok ne arandı? Google pandemi döneminin ruh halini yansıtıyor

    Dünya genelindeki elektrik kesintileri, "elektrik kesintisi" aramalarının Şubat ayında tüm dünyada yüzde 5 bin artmasına neden oldu.

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