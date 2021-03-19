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2021 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye kupası maçı!

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen 2021 Ziraat Türkiye Kupası finali için karşıya karşıya gelecek olan takımlar belli oldu! 2021 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarından galibiyetle çıkan Beşiktaş ve Antalyaspor kupa için mücadele edecek. Peki, 2021 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye kupası maçı!

2021 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye kupası

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