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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası heyecanı yarı final maçları ile devam ediyor. Yarı final ilk maçında Arjantin Hırvatistan ile karşılaşıyor. Futbolseverler 2022 Dünya Kupası'nda ilk finalistin hangi takım olacağını bu akşam oynanacak zorlu mücadele sonrasında öğrenecek. İşte detaylar...

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  • 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? Dünya Kupası Final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

    2022 Dünya Kupası final maçı için geri sayım başladı. Yarı finalistlerin belli olmasının ardından, finale hangi takımların yükseleceği merak konusu oldu. Yarı final maçları kapsamında Arjantin Hırvatistan ile karşılaşırken, Fransa ise Fas ile karşılaşılaşacak. Peki, "2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?" İşte ayrıntılar...

     
  • 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? Dünya Kupası Final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

    2022 DÜNYA KUPASI İLK FİNALİST KİM OLDU?

    2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist 13 Aralık saat 22.00'de oynanacak Arjantin Hırvatistan maçı sonrasında belli olacak. 

    İkinci finalist ise 14 Aralık Çarşamba saat 22.00'de Fransa Fas maçı sonrasında belli olacak. 

     
  • 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? Dünya Kupası Final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

    FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    2022 Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak

     
  • 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? Dünya Kupası Final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

    ARJANTİN İLE HIRVATİSTAN'IN 3. KARŞILAŞMASI

    Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda bu akşam 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı. Fransa 1998'deki müsabaka Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı.

     
  • 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? Dünya Kupası Final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

    FRANSA İLE FAS DÜNYA KUPASI'NDA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

    Katar 2022'deki diğer yarı final maçında ise 14 Aralık Çarşamba günü son şampiyon Fransa ile turnuvada "peri masalı"na imza atan Fas kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

    Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.

     
  • 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? Dünya Kupası Final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

    HIRVATİSTAN'IN HEDEFİ ÜST ÜSTE FİNALE ÇIKMAK

    Katar 2022'nin favorilerinden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan, deneyimli futbolcusu Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor.

     

    Son yıllarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken Hırvatistan, Arjantin'i mağlup etmesi halinde İtalya, Hollanda ve Almanya'nın ardından üst üste finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olacak.

     

    Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez yarı final mücadelesi verecek. 1998'de şampiyon Fransa'ya elenen Hırvatistan, 2018'de ise İngiltere'ye üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.

     
  • 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? Dünya Kupası Final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

    4 TAKIMIN SERİ PENALTI ATIŞLARINDAKİ PERFORMANSI

    2022 Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında oynanacak 4 müsabakanın normal süresinde ve uzatma bölümünde eşitlik bozulmadığı takdirde finale yükselen ekipleri seri penaltı atışları belirleyecek.

     

    Yarı finalde mücadele edecek 4 takımın turnuva tarihindeki penaltı istatistikleri şöyle:

     

    - Arjantin (5 galibiyet, 1 mağlubiyet)

     

    - Hırvatistan (4 galibiyet)

     

    - Fransa (2 galibiyet, 2 mağlubiyet)

     

    - Fas (1 galibiyet)

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