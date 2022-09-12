EK DERS HESAPLAMA: 2022 Ek Ders Ücreti Ne Kadar Oldu? Ek Ders Nasıl Hesaplanır?

Ek ders hesaplama: Zamlı ek ders ücreti ne kadar oldu? 0:00 / 0:00

2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı, öğretmenler ise görevlerinin başında. Okulların açılmasıyla birlikte fazladan derse girecek olan öğretmenler ek ders ücretlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından girmek zorunda olunan ders saatleri bulunuyor. Bu saatlere ek olarak fazladan derse giren öğretmenlere ise ek ders ödemesi yapılıyor. Peki, zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu? 21, 25 ve 30 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alır? Gündüz, gece ek ders ve nöbet ücretleri kaç TL oldu? İşte 2022-2023 ek ders hesaplama… 2022 ZAMLI EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Enflasyon verilerinin belirlenmesinin akabinde temmuz ayında öğretmen maaşlarına zam yapılmıştı. En düşük öğretmen maaşlarına 41,85 oranında zam yapılırken ek ders ücretlerinde de artışa gidildi. Ek ders ücretleri her yıl ocak ve temmuz aylarında öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte artıyor. Öğretmen maaşlarına yapılan zamlara ek zam da dahil edilirse yüzde 43'ü bulabilir. 15 saat dersin dışında girilen her ders için öğretmenlere ek ders ücreti veriliyor.

MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen Ocak ayında maaşlarına yüzde 35 oranında zam almıştı. Bu zamla birlikte öğretmen ek ders ücretleri de artmıştı. Yüzde 15'lik dilim ile gündüz ek ders ücreti 27,77 TL nöbet ücreti ise 27,77 TL olmuştu. Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile yapılacak zam oranı memur ve öğretmenler için yüzde 41,85 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" başlıklı duyuruda ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin her 5 ders saati için 1 ders ilave ödeme yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen ek ders ücretlerinde yapılan değişiklik ile; Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 TL'ye yükselirken,

Haftada 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 TL'ye çıktı.

2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,333603 olarak açıklandı. Buna göre 2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde; Brüt ek ders ücreti 46,70 TL,

Net ek ders ücreti ise 39,35 TL;

Yüzde 20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 37,01 TL;

Gece brüt ek ders ücreti 50,04 TL;

Gece net ek ders ücretleri yüzde15 vergi dilimi için 42,15 TL, yüzde 20 vergi dilimi için 39,65 TL oldu. 2022 EK DERS ÜCRETİ (KADROLU-SÖZLEŞMELİ) NE KADAR? 2022 yılı ocak ayında öğretmen ek ders ücretleri zamlanmıştı. Temmuz ayında da öğretmen ek ders ücretlerine yapılacak zam oranı merakla bekleniyordu. Öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 41'den fazla zam ile ek ders ücretleri de ciddi oranda artacak. İşte yüzde 40 zamlı tahminlere göre net ek ders ücretleri... Gündüz ek ders ücreti: 46 TL

Gece ek ders ücreti: 50 TL

Özel eğitim ek ders ücreti: 58.38 TL

Takviye kursu ek ders ücreti: 78 TL

Sözleşmeli öğretmen ücreti: 33 TL

(Yukarıdaki hesaplamalar %15'lik vergi dilimine göre hesaplanmıştır)

2022 EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Ek ders hesaplama için kullanılabilecek en basit yöntem toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısını çıkarmaktır. Buna ek olarak sınıf öğretmenliği olması halinde ekstra 2 saat ek ders eklenmelidir. Ayrıca verilen ders sayısı 10 un her katında 1 saat ek ders eklenir.

Ek ders hesaplama da diğer bir unsur ise branş öğretmenlerinin en fazla 20 saatlik ek ders ücreti alma limiti bulunmaktadır. Zorunlu durumlarda daha fazla derse girilse de sadece 20 saat ek ders ücreti ödenir. Haftalık hesaplanan ek ders sayısı 4 ile çarpılarak aylık olarak ödenir. 2022 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte ek ders ücretlerine de yüzde 40 oranında bir artış bekleniyor. 21 SAAT DERSE GİREN ÖĞRETMEN NE KADAR EK DERS ÜCRETİ ALACAK? Öğretmen maaşlarına zam yapılmasıyla birlikte artan ek ders ücretlerinin nasıl hesaplanacağı ise yapılan artışla birlikte belli oldu. Öğretmen maaşlarında ciddi bir artış söz olurken ek ders ücretleriyle birlikte temmuz ayında hesaplara yatması bekleniyor. Buna göre yapılan hesaplamalarda 1/4 derece ve kademedeki bir öğretmenin maaşı 8.668 liradan 12.282 liraya çıktı. Brüt ücret: 692,21 TL

Gelir Vergisi Kesintisi: 103,83 TL

Damga Vergisi Kesintisi: 5,25 TL

Kesinti Toplamı: 109,08 TL

Net Ele Geçen: 583,13 TL

25 SAAT DERSE GİREN ÖĞRETMEN NE KADAR EK DERS ÜCRETİ ALIR? Brüt Ücret: 824,06 TL

Gelir Vergisi Kesintisi: 123,61 TL

Damga Vergisi Kesintisi: 6,25 TL

Kesinti Toplamı: 129,86 TL

Net Ele Geçen: 694,20 TL 30 SAAT DERSE GİREN ÖĞRETMEN NE KADAR EK DERS ÜCRETİ ALIR? Brüt Ücret: 988,87 TL

Gelir Vergisi Kesintisi: 148,33 TL

Damga Vergisi Kesintisi: 7,51 TL

Kesinti Toplamı: 155,84 TL

Net Ele Geçen: 833,03 TL

30 SAAT DERSE GİREN BRANŞ ÖĞRETMENİ KAÇ SAAT EK DERS ALIR? 30-15 = 15 (15 saat maaş karşılığı)

15+3= 18 (3 saat dersi planlama ve hazırlık)

30 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 18 saat sınıfı varsa 20 saat ek ders alır. 84 SAAT DERSE GİREN ÖĞRETMEN NE KADAR EK DERS ÜCRETİ ALIR? Brüt Ücret: 2.768,83 TL

Gelir Vergisi Kesintisi: 415,32 TL

Damga Vergisi Kesintisi: 21,02 TL

Kesinti Toplamı: 436,34 TL

Net Ele Geçen 2.332,49 TL