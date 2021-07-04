Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon tarihlerini açıklaması ve yeni sezonda maçların seyircili oynanacak olması 2021 2022 Süper Lig maçlarının başlangıç tarihini araştırılmasına neden oldu. İşte Süper Lig yeni sezon maçları başlangıç tarihleri

2021 2022 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti, toplantının ardından Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu tarihleri belli oldu.

Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği Süper Lig ve TFF 1. Lig yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

2021 2022 Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Misli.com 2. Lig, 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlıyor. Misli.com 2. lig için normal sezon bitiş tarihi 30 Nisan 2022olarak belirlendi.

Misli.com 3. Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi henüz belli olmadı.

2021 2022 SÜPER LİG TAKIMLARI

Adana Demirspor

Alanyaspor

Altay

Antalyaspor

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük

Fenerbahçe

Galatasaray

Gaziantep

Giresunspor

Göztepe

Hatayspor

İstanbul Başakşehir

Kasımpaşa

Kayserispor

Konyaspor

Sivasspor

Trabzonspor

Yeni Malatyaspor