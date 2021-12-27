Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 yılı içinde gerçekleşecek sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihlerini içeren 2022 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2022 yılında üniversiteye girmek isteyen öğrenciler 2022 YKS tarihlerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi üniversite sınavları bir süredir AYT, TYT ve YDT olmak izere üç aşamalı olarak gerçekleşiyor. YKS sınavlarının ilk oturumu olan TYT için başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. İşte 2022 ÖSYM takvimine göre YKS tarihleri