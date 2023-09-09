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AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinde geri sayıma geçildi. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri için, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başlandı. Peki, "Açık Öğretim Lisesi kayıtları başladı mı, AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman başlıyor?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...