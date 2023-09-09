2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri: AÖL kayıtları ne zaman başlıyor?
Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri netlik kazanmış olacak. AÖL ilk kayıt başvuruları bilindiği gibi İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınmaktadır. İşte Açık Öğretim Lisesi yeni dönem kayıt tarihi ve kayıt ücretleri...
AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinde geri sayıma geçildi. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri için, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başlandı. Peki, "Açık Öğretim Lisesi kayıtları başladı mı, AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman başlıyor?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlaması bekleniyor.
AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.
AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.
AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.