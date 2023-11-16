2023 ALES/3 sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2023 ALES/3 sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Yüksek lisans eğitimi almak adına başvurularını tamamlayan adaylar, ALES/3 tarihini gündemine aldı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, adaylar kendi alanında 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Peki, "2023 ALES/3 ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama'da ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin resmi açıklaması şöyle; "19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. DİKKAT! 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.