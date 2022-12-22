2023 asgari ücret ile isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

2023 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?



İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.