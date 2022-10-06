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2023 Dini günler takvimi: 2023 bayram, kandil ve dini günler ne zaman?

Dini günler, İslam alemi için büyük bir önem taşıyor. Dini günlerin ne zamana denk geldiği ise en çok araştırılan konular arasında. 2022 yılının sonuna doğru yaklaşmışken 7 Ekim'de son kandil günü de eda edilecek. Bu sene kandilin ve dini bayramların son bulmasıyla 2023 için şimdiden araştırılmalara başlandı. İşte 2023 dini günler takvimi…

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  • 2023 Dini Günler Takvimi: 2023 Bayram, Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Kandil ve Bayram Hangi Gün?

    Müslümanlar için özel bir yere sahip olan dini günlerin hangi zamana denk geldiği merak ediliyor. Dini günler için yapılacak hazırlıklar için zamanı öncesinden takip ediliyor. Müslümanlar birçok plan ve programını dini günlere göre yaptığı için özellikle bu günlerin hangi günlere denk geldiğini merak edenler için 2023 dini günler takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri Müslüman alemi için önemli günlerdir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik gösterir. 2023 bayram, kandil ve dini günler takvimini sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte 2023 dini günler takvimi
  • 2023 Dini Günler Takvimi: 2023 Bayram, Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Kandil ve Bayram Hangi Gün?

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

    26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili
  • 2023 Dini Günler Takvimi: 2023 Bayram, Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Kandil ve Bayram Hangi Gün?

    2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ 

    2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

    2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili:  6 Mart Pazartesi

    Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı

    Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi

    Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

    Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı

    Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe
  • 2023 Dini Günler Takvimi: 2023 Bayram, Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Kandil ve Bayram Hangi Gün?

    2023 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

    Ramazan Bayramı Arifesi 1/2 Gün 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Gün 23 Nisan 2023 Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü 1 Gün 01 Mayıs 2023 Pazartesi

    Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı 1 Gün 19 Mayıs 2023 Cuma

    Kurban Bayramı Arefesi 1/2 Gün 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün 01 Temmuz 2023 Cumartesi

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü 1 Gün 15 Temmuz 2023 Cumartesi

     Zafer Bayramı 1 Gün 30 Ağustos 2023 Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı 1/2 Gün 28 Ekim 2023 Cumartesi

    Cumhuriyet Bayramı 1. Gün 29 Ekim 2023 Pazar

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