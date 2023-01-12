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2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman yatar?

EYT düzenlemesinin detayları geçtiğimiz günlerde Cumhubaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi kapsayacak düzenlemenin ardından, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilk maaş ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. EYT yasasının Meclis'ten geçip yasalaşmasının ardından, gözler ilk maaşların yatacağı tarihe çevrilecek. İşte 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri...

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  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT düzenlemesine ilişkin detaylar netlik kazandı. EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazanırken, ilk maaşların yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, EYT ilk maaş tarihine ilişkin gerekli açıklamalarda bulundu. Peki, "EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?" İşte EYT ilk maaşın hesaba yatacağı tarih...
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    EYT ŞARTLARI NETLEŞTİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde EYT şartları belli oldu. Prim gününü tamamlayan, Sigortalılık süresini dolduran ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT yasasından yararlanarak emekli olabilecek
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanların yaş şartını kaldıran Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin 15 Ocak 2023 tarihine kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    EYT'DE İLK MAAŞ AÇIKLAMASI!

    EYT maaş tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarına dair, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak." açıklamasında bulundu.
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    EYT İLE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

    4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Emekli maaşı hesaplamak için tıklayınız;

    4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

    T.C Kimlik numaranızı,

    SSK Sicil Numaranızı,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

    ‘Sorgula’ butonuna basın

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    TC Kimlik numaranızı,

    Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri! EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte hesaba yatar?

    4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi,

    Hizmet türünü seçin.

    Altta bulunan hesapla butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    Ne Zaman Emekli Olurum?

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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