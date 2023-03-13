2023 ÖSYM takvimi ile ilgili araştırmalar yeniden yoğunlaşmış durumda. ÖSYM'nin ilk yayınladığı takvimi geri çekmesinin ardından KPSS oturumlarına katılım gösterecek binlerce aday; 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı ve son durum nedir aramaları yapıyordu. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte, detaylar...