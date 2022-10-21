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2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

2023 dini günler listesi şimdiden gündemdeki yerini aldı. Müslümanlar tarafından aylar öncesinden takip edilmeye başlanılan dini günlerden olan Kurban Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Bu sene için dini günlerin sona ermesiyle birlikte 2023 Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu şimdiden araştırılmaya başlandı. İslam alemi için özel bir yere sahip olan dini günlerin hangi günlere denk geldiği aylar öncesinden hesaplanıyor. Planlarını bu günlere göre yapacak olan vatandaşlar için Diyanet tarafından dini günler takvimi ise yayımlandı. İşte Kurban Bayramı tarihleri…

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  • 2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

    İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan dini günlerin tarihleri önceden araştırılmaya başlanıyor. Bu sene için dini günler tamamlandı. 2023 yılında dini günlerin ve özellikler de Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu gündemdeki yerini aldı. Planlamalarını bu günlere göre yapacak olan Müslümanlar 2023 yılı için Kurban Bayramı'nın ne zamana denk geldiğini neredeyse aylar öncesinden araştırmaya başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik gösterir. İşte dini günlerin tarihleri
  • 2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

    2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

    2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor.

    Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.
  • 2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
  • 2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

    2023 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

    Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.

    2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

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