2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi: Bu hafta yeni halka arz var mı?
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarken, halka arzlara olan katılım sayısını giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta talep toplama işlemlerini tamamlayan DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) 10,24 TL'den yatırımcılara 13-14 lot dağıtımda bulundu. Halka arz olmak isteyen şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunurken, onay gelmesi durumunda belirlenen tarihler arasında talep toplamaya başlamaktadır. İşte 2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi...
Eylül ayının son haftasına girilirken, SPK tarafından yayımlanan halka arz bülteni gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte SPK bülteni ile halka arz takvimi ile halka arz için onay bekleyen şirketler...
BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?
SPK bültenine göre Eylül ayının son haftasında halka arz edilecek bir şirket gözükmemektedir. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA), Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz talebinde bulundu. Tamamı eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilmesi planlanan Sümer Varlık, toplamda 12.000.000 lot payını yatırımcılara açacak. Şirketin halka arz açıklık oranı %21,43 olacak. SPK’nın onaylaması durumunda, önümüzdeki günlerde halka arz gerçekleşecek.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Artemis Halı A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. önümüzdeki günlerde halka arz tarihleri netleşecek.
Ekim ayında halka arz edilmesi beklenen bazı şirketler
TAB Gıda
Kızılay İçecek
Altınkılıç
Tavuk Dünyası
Rönesans Enerji
Golda Gıda
N11
Penti
HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN FİRMALAR
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
SKYMD
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
EFOR
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
AKCEL
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
MHRGY
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TMGSY
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
DOFER
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
MEGMT
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
BORLS
Borlease Otomotiv A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TVKDN
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
OBAMI
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
KZLYI
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Başvuru Sürecinde
KULE
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
Başvuru Sürecinde
GOLDA
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
SMMAS
Smm Tekstil A.Ş.
HDMCB
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
CAVDC
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
TEZKM
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
KAYMT
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
TCKRC
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
NETCD
Netcad Yazılım A.Ş.
MKROY
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OUTMD
OutMedya İletişim A.Ş.
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
IBSSO
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
GLMND
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
SMRFA
Sümer Faktoring A.Ş.
OMEGA
Omega Elektrik Pano A.Ş.