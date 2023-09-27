2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi: Bu hafta yeni halka arz var mı? İşte onay bekleyen şirketler - Borsa Haberleri

2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi: Bu hafta yeni halka arz var mı? İşte onay bekleyen şirketler - Borsa Haberleri

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Eylül ayının son haftasına girilirken, SPK tarafından yayımlanan halka arz bülteni gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte SPK bülteni ile halka arz takvimi ile halka arz için onay bekleyen şirketler...