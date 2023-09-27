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        Haberler Ekonomi Borsa 2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi: Bu hafta yeni halka arz var mı? İşte onay bekleyen şirketler - Borsa Haberleri

        2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi: Bu hafta yeni halka arz var mı?

        Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarken, halka arzlara olan katılım sayısını giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta talep toplama işlemlerini tamamlayan DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) 10,24 TL'den yatırımcılara 13-14 lot dağıtımda bulundu. Halka arz olmak isteyen şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunurken, onay gelmesi durumunda belirlenen tarihler arasında talep toplamaya başlamaktadır. İşte 2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:58
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        1

        Eylül ayının son haftasına girilirken, SPK tarafından yayımlanan halka arz bülteni gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte SPK bülteni ile halka arz takvimi ile halka arz için onay bekleyen şirketler...

        2

        BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

        SPK bültenine göre Eylül ayının son haftasında halka arz edilecek bir şirket gözükmemektedir. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA), Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz talebinde bulundu. Tamamı eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilmesi planlanan Sümer Varlık, toplamda 12.000.000 lot payını yatırımcılara açacak. Şirketin halka arz açıklık oranı %21,43 olacak. SPK’nın onaylaması durumunda, önümüzdeki günlerde halka arz gerçekleşecek.

        3

        Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Artemis Halı A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. önümüzdeki günlerde halka arz tarihleri netleşecek.

        4

        Ekim ayında halka arz edilmesi beklenen bazı şirketler

        TAB Gıda

        Kızılay İçecek

        Altınkılıç

        Tavuk Dünyası

        5

        Rönesans Enerji

        Golda Gıda

        N11

        Penti

        6

        HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN FİRMALAR

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Cem Zeytin A.Ş.

        Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

        Alcas Metal Sanayi A.Ş.

        Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

        Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        7

        Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

        SKYMD

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        EFOR

        Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        AKCEL

        Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

        MHRGY

        Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        TMGSY

        Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        DOFER

        Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

        MEGMT

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

        BORLS

        Borlease Otomotiv A.Ş.

        Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

        Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        TVKDN

        Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        OBAMI

        Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

        KZLYI

        Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

        Başvuru Sürecinde

        Yeşil Global Enerji A.Ş.

        Başvuru Sürecinde

        KULE

        (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

        Başvuru Sürecinde

        GOLDA

        Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Başvuru Sürecinde

        Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

        SMMAS

        Smm Tekstil A.Ş.

        HDMCB

        Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

        8

        CAVDC

        Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

        TEZKM

        Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

        KAYMT

        Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

        TCKRC

        Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

        NETCD

        Netcad Yazılım A.Ş.

        MKROY

        Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

        OUTMD

        OutMedya İletişim A.Ş.

        DSTKF

        Destek Finans Faktoring A.Ş.

        IBSSO

        IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

        GLMND

        Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

        SMRFA

        Sümer Faktoring A.Ş.

        OMEGA

        Omega Elektrik Pano A.Ş.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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