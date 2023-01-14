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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

21. yüzyılın teknoloji endüstrisi devamlı olarak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor ve teknolojiyi ileri ki seviyelere taşıyor. 2023 yılında merakla beklenen yeni telefonlar arasında oldukça popüler olanları sizler için derledik. İşte, 2023'te çok konuşulacak akıllı telefonlar...

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  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    1. GOOGLE PİXEL 8  - PİXEL 8 PRO

    2023 yılında çıkacak akıllı telefonlar listesinde Google'ın Pixel serisi yer alıyor. Google Pixel 7 2022'nin ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Ancak Pixel 7 Pro donanımsal özellikleri kullanıcılar tarafından daha çok beğenildi. Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da Tensor 3 yonga seti, uydu iletişim destekleyicisi ve 12 GB RAM'e sahip özelliklerin bulunacağı söyleniyor. 

    Aynı zamanda telefonda kademeli olarak HDR teknolojisi desteği ve diğer üst segment telefonlara öncülük edecek kadar güçlü kamera ve yazılım iddiası olacağı Google tarafından söyleniyor.
  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    2. GOOGLE PİXEL FOLD

    Yıllardır adını duyduğumuz Google Pixel Fold'un 2023'ün ilk çeyreğinde veya mayıs ayında piyasaya çıkacağına dair iddialar mevcut. Söylentilere göre Google Pixel Fold 7.6 inçlik katlanabilir bir OLED ekran geliştiriyor. 5.8 inçlik kapak ekranı ve Google telefonlarda sıklıkla kullanılan Tensor mobil işlemci modeli olan Tensor G2'ye sahip olabilir.

    Kameralar hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak 64 MP/ 12.2MP/ 10MO arka kamera kombinasyonuna işaret eden kaynaklar mevcut. 

     
  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    3. IPHONE 15 ULTRA

    Tüm iPhone serisi merakla iPhone 15 Ultra'yı bekliyor. Telefon söylentilere göre iPhone 15 Pro Max'ın yerine geçebilir ve uzun menzilli bir periskop kameraya sahip olabilir. Bununla beraber güçlü pil ömrü, titanyum çerçeve ve tüm iPhone'lardan daha iyi kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. 

    Kullanılacak teknolojik özellikler nedeniyle yüksek bir fiyat skalasına oturacağı ön görülen yeni iPhone 15 serisinin en erken Eylük 2023'te piyasaya çıkması bekleniyor.

     
  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    4. SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5

    Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung'un seri haline getirdiği katlanabilir bir amira gemisi modelli olacak. Telefonun Ağustos 2023'ten önce piyasaya çıkması beklenmiyor. Modelin en yeni ve güçlü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca Galaxy Z Fold 4'ün kamerasından daha gelişmiş kameraya sahip olacağı düşünülüyor. 

    Yüksek bir fiyata sahip olacak telefon hem tablet hem de akıllı telefon kullanma imkanı sunuyor.

     
  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    5. SONY XPERİA I IV

    Sony Xperia I IV, diğer modellerden farklı olarak optik zoom kamerası ile 2022 yılında en ilginç akıllı telefon modellerinden biri olarak adından söz ettirdi. Diğer markalardan bulunmayan özelliği ile Sony'i diğer amiral gemilerden ayıran kamerası, gerçek yarı profesyonel fotoğrafçılık sunuyor.  2023 yılında bir üst seviye modeli ile öne çıkmaya devam edecek gibi duruyor. 

     
  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    6. XİAOMİ 13 PRO

    Xiaomi 13 Pro aslında çoktan beridir adını duyurdu ancak şimdiye kadar yalnızca Çin'de piyasaya sürüldü ve 2023 yılının başlarında modelin küresel lansmanı bekleniyor.

    Telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip, 6,7 inç 1440 x 3200 OLED ekran, 120 w kablolu şarj ve 50 W kablosuz şarjlı 4.820 mAh pil ile üst düzey Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 12 GB RAM'a sahip.

    Teledon ayrıca su geçirmezlik özelliği sunuyor. Kamerası ise 50MP çözünürlük ve daha fazlasını sunuyor.

     
  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    7. ONE PLUS 11

    OnePlus 11, 2023 yılının hemen başında Çin'de tanıtıldı. Küresel lansmanı ise Şubat ayında yapılacak. Telefon QHD+ çözünürlüğe sahip, 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip. Kamerası 50 MP çözünürlüğe sahip.

     
  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    8. SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5

    Samsung Galaxy Z Flip 5, muhtemelen Galaxy Z Fold ile beraber çıkacak ve daha uygun bir fiyata sunulacak. Minik kapaklı telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga setin ve 3.3 veya 3.4 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.

     
  • 2023'te merakla beklenen en yeni ve popüler telefon modelleri!

    9. SAMSUNG GALAXY S23/ GALAXY S23 PLUS / GALAXY S23 ULTRA

    Samsung Galaxy S23 serisi, yılın en popüler Android telefonları olmaya aday gibi görünüyor. Şubat ayında telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonların kamerasının 200MP olacağı iddia ediliyor ve tüm sürümlerinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanılacağı söyleniyor.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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