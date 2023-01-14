1. GOOGLE PİXEL 8 - PİXEL 8 PRO

2023 yılında çıkacak akıllı telefonlar listesinde Google'ın Pixel serisi yer alıyor. Google Pixel 7 2022'nin ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Ancak Pixel 7 Pro donanımsal özellikleri kullanıcılar tarafından daha çok beğenildi. Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da Tensor 3 yonga seti, uydu iletişim destekleyicisi ve 12 GB RAM'e sahip özelliklerin bulunacağı söyleniyor.

Aynı zamanda telefonda kademeli olarak HDR teknolojisi desteği ve diğer üst segment telefonlara öncülük edecek kadar güçlü kamera ve yazılım iddiası olacağı Google tarafından söyleniyor.