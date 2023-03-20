Ramazan ayına sayılı günler kala, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 günlük İmsakiye takvimini açıkladı. Hal böyle olunca Trabzon İmsakiye konusu da araştırma konularından biri oldu. 2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Peki, Trabzon’da ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta? İşte, Diyanet İstanbul imsakiye takvimi 2023 ile Trabzon sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri...

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