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Şubat ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Enflasyon rakamları vatandaşın gündemini meşgul eden konular arasında yerini aldı. Şubat ayı enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Şubat ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketi ile netlik kazandı. İşte Şubat 2023 enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve beklenti ile ilgili detaylar...

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  • 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre enflasyon beklentisi tahmini netlik kazandı. Peki, 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu bilgilere göre beklenen; Şubat ayı enflasyon rakamları da 3 Mart 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanmış olacak.
  • 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    ENFLASYON 12 AY İÇİN 30,75 OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

    Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını tahmin etti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde bu beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti.
  • 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    KİRA ARTIŞ ORANLARI DA NETLİK KAZANACAK!

    Şubat ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için ikinci veri olacak.
  • 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

    Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti. Buna göre piyasa katılımcıları bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,46 olarak açıklarken, Şubat ayı anketinde bu beklenti yüzde 35,76 oldu.
  • 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 17,18'den yüzde 18,11 seviyesine çıktı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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