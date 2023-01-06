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2023 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına kaç TL zam geldi?

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından, yaşlılık maaşının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar başladı. 65 yaş aylığı alan vatandaşlar, 65 yaş aylığı ödemeleri yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. İşte Ocak 2023 yaşlılık maaşları...

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  • 2023 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi?

    Yaşlılık maaşları, 2023 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Yaşlılık maaşı, yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır. Peki, "2023 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına kaç TL zam geldi?" İşte 2023 65 yaş aylığı maaşı...
  • 2023 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi?

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

    Yaşlılık maaşı gibi sosyal yardım ödemeleri belirlenen zam oranları doğrultusunda değişiklik göstermektedir. 2022 yılında yaşlılık maaşı 1.537 TL'ydi ve ödemeler üç ayda bir yapılmaktaydı.

     
  • 2023 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi?

    2023 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Memur ve emekli zammı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

    Buna göre; 1.537 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı yeni tutarı 1.998 TL oldu.

     
  • 2023 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi?

    YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

    65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

     
  • 2023 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi?

    65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    1.  65 yaşını doldurmuş olan,

     2.  Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

     
  • 2023 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi?

    3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

    4.  2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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