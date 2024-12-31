2024'e damga vuran İtalyan futbol bilgesi: Carlo Ancelotti

Dünyanın kültürel süper gücü olarak kabul edilen İtalya, yıllar içinde sanat, müzik, moda ve spor alanlarında halka mal olmuş çok sayıda isim yetiştirdi.

Bu isimler arasında yer alan yazar ve düşünür Umberto Eco, "bilge insanı" şu şekilde tanımlar: "Bilge insan, ayrım gözetmeyen insandır; nereden gelirse gelsin, ışık zerreciklerini bir araya getiren insandır."

Dünyanın kültürel miras rezervlerine öncülük eden İtalya'nın yetiştirdiği önemli futbol adamlarından Ancelotti ise şampiyonluklarla dolu kariyeri boyunca sergilediği futbol yaklaşımı sayesinde vatandaşı Eco'nun "bilge insan" tanımının futbol dünyasındaki yansıması olarak göze çarpıyor.

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Futbol bilgisi ve her dönem sahip olduğu kadrolarla en başarılı oyunu ortaya koymasıyla öne çıkan Ancelotti, kariyeri boyunca elindeki "ışık zerreciklerini" en verimli şekilde bir araya getirip uyguladığı farklı taktik anlayışlarla sonuca ulaşmasıyla biliniyor.

"2024'ÜN MÜ, TÜM ZAMANLARIN MI EN İYİSİ?" "Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü kim?" sorusuna karşılık akla gelebilecek birkaç isimden biri şüphesiz Carlo Ancelotti. Öyle ki Ancelotti, kupalarla dolu başarılı futbolculuk dönemini daha da başarılı teknik direktörlük kariyeriyle sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam, Real Madrid'in başında 2024'ü LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kıtalararası Kupa olmak üzere 5 kupa zaferiyle tamamladı. Altın Top ve FIFA En İyiler ödül törenlerinde yılın en iyi teknik direktörü seçilen 65 yaşındaki Ancelotti, 2024'te bu ünvanı fazlasıyla hak etti. Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olma başarısı gösteren Ancelotti'nin 5'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 31 kupa zaferi ise tüm zamanların en iyi teknik direktörü değerlendirmesine alınmayı hak ettiğini gösteriyor. REKLAM

EURO 2024'ÜN ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖRÜ LUIS DE LA FUENTE İspanya Milli Takımı'nı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaştıran Luis de la Fuente, yılın en iyi teknik direktörleri arasına girdi. Tecrübeli İspanyol çalıştırıcı, 2022'de başına geçtiği İspanya'yı 2022-23 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunun ardından EURO 2024 şampiyonluğuna taşıdı. Luis de la Fuente, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörü de seçildi.

BAYER LEVERKUSEN'DE XABI ALONSO ETKİSİ İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, Almanya ekibi Bayer Leverkusen ile 2024'te 3 kupa kazandı. Alonso yönetiminde Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa'yı müzesine götüren Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finalde kaybetti. Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda 51 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı Xabi Alonso yönetiminde 120 yıllık kulüp tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğunu elde etti. GIAN PIERO GASPERINI'DEN AVRUPA ZAFERİ İtalya temsilcisi Atalanta'nın tecrübeli teknik direktörü Gian Piero Gasperini, 2024'te takımını UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı. REKLAM Finalde Bayer Leverkusen'in yenilmezlik serisine son veren Gasperini, kariyerinin ilk kupasını elde etti. Gasperini, bu sezon da fırtına gibi esen Atalanta'yı 11 maçlık galibiyet serisiyle Serie A'da şampiyonluğa oynayan bir takım haline getirdi.