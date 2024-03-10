2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul ile 81 ilin sahur ve iftar saatleri
İslam aleminde 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı bu akşam kılınacak teravih namazı ve gece kalkılacak sahur ile başlıyor. 2024 yılında 30 gün sürecek olan Ramazan ayının ilk iftarı ise yarın yani 11 Mart akşamı yapılacak. Oruç ibadetinin gerçekleştirileceği Ramazan ayı için il il ve ilçe ilçe imsakiye 2024 takvimi belli oldu. Takvimin belirlenmesiyle birlikte sahur ve iftar saatleri de netleşti. Diyanet'in 2024 yılı imsakiye takvimi Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Konya, Eskişehir, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Adana gibi büyükşehirlerin yanısıra diğer il ile ilçelerin sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini içeriyor.
2024 Ramazan İmsakiyesi; sahur, iftar ve teravih namazı saatleri…
Tüm İslam alemi için büyük öneme sahip 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Bu akşam kılınacak teravih namazı, ardından yarın (11 Mart) gece kalkılacak sahur ile birikte Müslümanlar, 30 gün süreyle oruç ve Ramazan ayı ibaretlerini yerine getirerek Ramazan Bayramı’nı eda edecekler. Diyanet’in 2024 imkasiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Erzurum, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Eskişehir ile Trabzon gibi şehirlerin yanı sıra tüm illerin sahur, iftar ve teravih namazı saatleri de belli oldu.
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024 | İFTAR, SAHUR VE TERAVİH NAMAZI SAATLERİ KAÇTA?
2024 imsakiye takvimi ile illerin sahur, iftar ve teravih namazı saatleri netleşti. Geçtiğimiz yıl 29 gün olan oruç gün sayısı bu yıl 30 gün olacak yani Müslümanlar 30 gün süreyle oruçlarını tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il ile bu illere bağlı ilçelerin 2024 imsakiye takvimini paylaştı. Peki ilk sahur, iftar ve teravih namazı saat kaçta? İşte, 2024 Ramazan İmsakiyesi…
2024 İMSAKİYE; İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İMSAKİYE TAKVİMİ 2024 YAYINLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 günlük İmsakiye takvimi yayınlandı.
İstanbul'da sahur vakti ve iftar saat kaçta?
İstanbul’da 11 Mart 2024 Pazartesi günü imsak saat 05:51’de. İlk oruç bu saat itibariyle başlayacak.
İftar vakti için akşam ezanı saat 19:13’te okunacak.
Teravih namazı vakti 20:32’de.
İstanbul ve ilçelerin iftar saatleri için tıklayınız.
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Ankara'da sahur vakti ve iftar saati kaçta?
Ankara’da 11 Mart 2024 Pazartesi günü imsak saat 05:36’da. İlk oruç bu saat itibariyle başlayacak.
İftar vakti için akşam ezanı saat 18:58’de okunacak.
Teravih namazı vakti 20:16’da.
İzmir'de sahur vakti ve iftar saati kaçta?
İzmir’de 11 Mart 2024 Pazartesi günü imsak saat 06:01’de. İlk oruç bu saat itibariyle başlayacak.
İftar vakti için akşam ezanı saat 19:21’de okunacak.
Teravih namazı vakti 20:37’de.
İzmir ve ilçelerin iftar saatleri için tıklayınız.
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Antalya’da sahur vakti ve iftar saati kaçta?
Antalya’da 11 Mart 2024 Pazartesi günü imsak saat 05:48’de. İlk oruç bu saat itibariyle başlayacak.
İftar vakti için akşam ezanı saat 19:08’de okunacak.
Teravih namazı vakti 20:22’de.
Antalya ve ilçelerin iftar saatleri için tıklayınız.
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Adana’da sahur vakti ve iftar saati kaçta?
Adana’da 11 Mart 2024 Pazartesi günü imsak saat 05:29’da. İlk oruç bu saat itibariyle başlayacak.
İftar vakti için akşam ezanı saat 18:49’da okunacak.
Teravih namazı vakti 20:03’de.
Eskişehir’de sahur vakti ve iftar saati kaçta?
Eskişehir’de 11 Mart 2024 Pazartesi günü imsak saat 05:46’da. İlk oruç bu saat itibariyle başlayacak.
İftar vakti için akşam ezanı saat 19:07’de okunacak.
Teravih namazı vakti 20:25’de.
Eskişehir ve ilçelerin iftar saatleri için tıklayınız.
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Konya’da sahur vakti ve iftar saati kaçta?
Konya’da 11 Mart 2024 Pazartesi günü imsak saat 05:40’da. İlk oruç bu saat itibariyle başlayacak.
İftar vakti için akşam ezanı saat 19:00’da okunacak.
Teravih namazı vakti 20:15’de.
Konya ve ilçelerin iftar saatleri için tıklayınız.
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Diyarbakır’da sahur vakti ve iftar saati kaçta?
Diyarbakır’da 11 Mart 2024 Pazartesi günü imsak saat 05:09’da. İlk oruç bu saat itibariyle başlayacak.
İftar vakti için akşam ezanı saat 19:29’da okunacak.
Teravih namazı vakti 20:44’de.
EN KISA VE EN UZUN ORUÇ HANGİ İLLERDE TUTULACAK?
Ramazan'ın birinci günü yani yarın ilk imsak saat 04.52'de Iğdır'da, son imsak ise saat 06.02'de Çanakkale'de olacak. İlk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. 2024 imsakiyesine göre Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun oruç tutulurken Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diğer tüm ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinin de en önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Niyetin kalben ve Allah rızası için olması önemlidir. Oruç ibadetinde de diğer ibadetlerde olduğu gibi kalben ve Allah rızası için niyet etmek gerekmektedir. Akşam namazı vaktinin gelmesiyle birlikte oruç için niyet de başlamaktadır. Bazen sahura kalkılmasına rağmen niyet etmek unutulur ancak sahura kalmak fiili bir niyettir yani niyet edilmemiş olsa da sahura kalkıldığı için niyet edilmiş sayılır.
Ramazan ayında oruç tutmak için edilmesi gereken niyet ise şöyledir:
“Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya.”
SAHURDA HANGİ DUA OKUNUR?
Sahur, oruç tutmak için niyetlenen kişilerin imsak vaktinden önce edikleri yemeğe denir. Hz. Muhammed (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Peygamberimiz, sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Alimler ise, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını ifade etmişlerdir. “Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur” (Zâriyât, 51/18).
Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”
Sahur duası:
"Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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