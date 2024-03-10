ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diğer tüm ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinin de en önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Niyetin kalben ve Allah rızası için olması önemlidir. Oruç ibadetinde de diğer ibadetlerde olduğu gibi kalben ve Allah rızası için niyet etmek gerekmektedir. Akşam namazı vaktinin gelmesiyle birlikte oruç için niyet de başlamaktadır. Bazen sahura kalkılmasına rağmen niyet etmek unutulur ancak sahura kalmak fiili bir niyettir yani niyet edilmemiş olsa da sahura kalkıldığı için niyet edilmiş sayılır.

Ramazan ayında oruç tutmak için edilmesi gereken niyet ise şöyledir:

“Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya.”

SAHURDA HANGİ DUA OKUNUR?

Sahur, oruç tutmak için niyetlenen kişilerin imsak vaktinden önce edikleri yemeğe denir. Hz. Muhammed (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Peygamberimiz, sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Alimler ise, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını ifade etmişlerdir. “Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur” (Zâriyât, 51/18).

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”

Sahur duası:

"Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"