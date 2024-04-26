2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi KPSS önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yılda bir düzenlenirken lisans oturumları ise her yıl uygulanmaktadır. İşte 2023-2024 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvurularının başlayacağı tarih...
KPSS başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Memur olma adına çalışmalarına hız veren adaylar, KPSS başvuruların başlayacağı tarihi mercek altına aldı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, DHBT tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki, "KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte 2024 KPSS başvuru tarihleri...
KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.
KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.
2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?
2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS DHBT NE ZAMAN?
2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim’de ilan edilecek.
2024 KPSS SINAV TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.