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Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak tarihinde başlıyor. İslam alemi açısından büyük öneme sahip Ramazan ayı tefekkür ayı olarak idrak edilmektedir. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlayacağı tarih dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, "2024 Ramazan ne zaman, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu mu?" İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih...