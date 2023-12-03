2024 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan Bayramı tarihleri
'11 Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayım başladı. Hicri Takvimin 9. ayı olan Ramazan Ayı aynı zamanda üç ayların da son ayı olarak kabul edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, "Ramazan ne zaman?" İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri...
Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak tarihinde başlıyor. İslam alemi açısından büyük öneme sahip Ramazan ayı tefekkür ayı olarak idrak edilmektedir. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlayacağı tarih dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, "2024 Ramazan ne zaman, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu mu?" İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih...
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.
Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili