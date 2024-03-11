2024 Sivas İmsakiyesi: Diyanet'e göre Sivas ilk iftar saati!
Müslümanlar için en bereketli ve en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. İnsanların yakınlaştığı ve paylaşımcı ruhun arttığı bu günlerde sahur ve iftar sofralarında aileler de bir araya gelecek. Sahur ve iftar saatleri, her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet İmsakiye Takvimi'nde açıklandı. İşte, Sivas için ilk iftar saati!
Ramazan ayı, İslam inancı için mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet 2024 yılı imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre sahur ve iftar vakitleri.
2024 SİVAS İMSAKİYESİ
1. GÜN | 11 Mart 2024 Pazartesi
İmsak: 05:20
İftar: 18:41
2. GÜN | 12 Mart 2024 Salı
İmsak: 05:18
İftar: 18:42
3. GÜN | 13 Mart 2024 Çarşamba
İmsak: 05:17
İftar: 18:43
4. GÜN | 14 Mart 2024 Perşembe
İmsak: 05:15
İftar:18:44
5. GÜN | 15 Mart 2024 Cuma
İmsak: 05:13
İftar: 18:45
6. GÜN | 16 Mart 2024 Cumartesi
İmsak: 05:12
İftar: 18:47
7. GÜN | 17 Mart 2024 Pazar
İmsak: 05:10
İftar: 18:48
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ORUCU NASIL AÇMAK GEREKİR?
Hz. Muhammed'in sünnetine uygun olarak iftar vakti geldiğinde Allah'a şükretmek ve niyet yenilemek önemlidir. Sonrasında hurma veya su ile oruç açılmalıdır.
Oruç açarken, sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmeye özen göstermek gerekir. Bu bedenimize uzun süreli açlığın ardından fazla yüklenmemek adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. Özellikle çok yağlı ya da aşırı sıcak yiyeceklerle orucu açmamaya dikkat edilmesi gerekir.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak 2024 – Regaib Kandili
12 Ocak 2024 – Üç ayların başlangıcı
6 Şubat 2024 – Miraç Kandili
24 Şubat 2024 – Berat Kandili
11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü
5 Nisan 2024 – Kadir Gecesi
9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi
10 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı
15 Haziran 2024 – Kurban Bayramı arefesi
16 Haziran 2024 – Kurban Bayramı
14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili