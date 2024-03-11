Ramazan ayı, İslam inancı için mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet 2024 yılı imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre sahur ve iftar vakitleri.