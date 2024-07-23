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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

        YKS tercihlerinde bekleyiş sürüyor. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından YKS tercih yerleştirme tarihleri açıklık kazandı. Üniversite adayları ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında taban puanı, başarı sıralaması ve sınav sonuçları ölçüsünde yapabilecek. YKS tercihleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ve mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilecek. İşte YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 00:30 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:30
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        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başlıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, YKS tercih tarihlerini araştırmaya başladı. YKS tercihleri belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda yapılabilecek. Peki, "2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır, tercih kılavuzu yayımlandı mı?" İşte YKS tercihlerinin başlayacağı tarih...

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        YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

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        YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

        ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih dönemi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

        "Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak."

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YKS TERCİH NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

        5

        2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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