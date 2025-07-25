Ağustos ayında 10 şirket temettü veriyor: 2025 Ağustos temettü takvimi ile temettü tutarları ve ödeme tarihleri
Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü takvimi Ağustos ayı için netleşti. Ağustos 2025'te toplam 10 şirket, kârlarından elde ettikleri payı yatırımcılarıyla paylaşacak. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği belli olurken, temettü geliri hedefleyen yatırımcılar bu takvimi yakından takip ediyor. İşte 2025 Ağustos ayına ait güncel temettü dağıtım listesi ve öne çıkan şirketler...
Borsa yatırımcılarının radarında bu kez Ağustos 2025 temettü ödemeleri yer alıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket, bu ay içerisinde hissedarlarına kâr payı dağıtımı yapacak. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödeyeceği konusu, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcıların yakın takibinde. İşte 2025 Ağustos ayına ait güncel temettü takvimi ve öne çıkan detaylar...
2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025