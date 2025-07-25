Borsa yatırımcılarının radarında bu kez Ağustos 2025 temettü ödemeleri yer alıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket, bu ay içerisinde hissedarlarına kâr payı dağıtımı yapacak. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödeyeceği konusu, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcıların yakın takibinde. İşte 2025 Ağustos ayına ait güncel temettü takvimi ve öne çıkan detaylar...