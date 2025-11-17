TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti! 2026 Ocak ayında memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Ekonomi gündeminin önemli başlıklarından birini oluşturan emekli ve memur maaş zam oranı netleşiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 4. Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı enflasyon tahmini yükseldi. Bu nedenle 2026 Ocak ayında maaşlara yüzde kaç zam geleceği araştırılıyor. İşte, TCMB'nin güncel enflasyon tahminine göre 2026 Ocak memur ve maaş zammı tahminleri
Ocak ayına geri sayım başlarken, Merkez Bankası, 2025 enflasyon tahminini yüzde 25-29'dan, yüzde 31-33'e yükseltti. Rakamların güncellenmesiyle gözler Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına döndü. Peki, 2026 Ocak ayında memur ve emeklilere yüzde kaç zam yapılacak?
2025 ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ
Merkez Bankası'nın açıklanan 4. Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı enflasyon tahmini revize edildi. Önceki raporda 2025 yılı enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağı tahmin edilirken, son raporda tahmin aralığı yüzde 31-33’e yükseltildi. Önceki raporda yüzde 13-19 aralığında tahmin edilen 2026 yılı enflasyon tahmini ise aynen korundu.
YENİ ENFLASYON TAHMİNİ SONRASI 2026 OCAK MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında, temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.
Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.
En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.