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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Temmuz faizsiz kredi veren bankaların listesi: Hangi banka, kaç TL faizsiz kredi-taksitli nakit avans veriyor?

        2025 Temmuz faizsiz kredi veren bankaların listesi: Hangi banka, kaç TL faizsiz kredi veriyor?

        Bankalar, müşteri portföyünü genişletmek ve finansal ihtiyaçlara hızlı çözümler sunmak adına faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, 7 farklı banka ilk kez hesap açan bireylere özel olarak 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans imkânı sağlıyor. Geri ödeme süresi ise maksimum 6 ayla sınırlı tutuluyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sunan bankaların güncel listesi ve sağladıkları kredi limitleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:52
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        1

        Bankalar, ekonomik hareketliliği artırmak ve bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar, müşterilerine 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında geri ödeme vadeleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte, 2025 yılı itibarıyla faizsiz kredi imkânı sunan bankalara dair detaylar…

        2

        TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

        Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        3

        GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

        Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        4

        ENPARA FAİZSİZ KREDİ

        Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        5

        AKBANK FAİZSİZ KREDİ

        Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        6

        QNB FAİZSİZ KREDİ

        QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        7

        TEB FAİZSİZ KREDİ

        TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        8

        DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

        Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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