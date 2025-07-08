Bankalar, ekonomik hareketliliği artırmak ve bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar, müşterilerine 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında geri ödeme vadeleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte, 2025 yılı itibarıyla faizsiz kredi imkânı sunan bankalara dair detaylar…