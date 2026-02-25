2026 altın ons tahminleri: Dünya bankaları 2026 yılı altın fiyatları için ne öngörüyor?
Küresel piyasalarda, 'güvenli liman' olarak bilinen altın fiyatlarına rağbet artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kısa bir süre altın ons 4.504 dolara kadar düşmüştü ancak Fed'den faiz indirimi beklentileri, küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güçlü altın alımları ile altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Bu kapsamda dünya bankaları altın fiyatı tahminlerini bir kez daha güncelledi. İşte, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan 2026 altın tahminleri
Altın fiyatlarındaki sert iniş çıkışlar, ekonomi piyasalarının ana gündemini oluşturuyor. Ocak ayında 4.504 dolara kadar düşen altın ons fiyatları, toparlanma eğilimine girdi ve altın yeniden yükselişe geçti. Altın yatırımcıları, altının seyrini merak ederken, dünya bankalarından arka arkaya altın tahmini geldi. Finans devleri altındaki yükselmenin süreceğini öngördü. İşte, 2026 altın ons fiyatı öngörüleri
GOLDMAN SACHS
Bir diğer büyük ABD bankası Goldman Sachs ise altının ons fiyatının 2026 sonunda yaklaşık 5.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Banka analistleri, bu yükselişte merkez bankalarının devam eden altın alımları ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin etkili olacağını vurguladı. Goldman Sachs, güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam edeceğini ve fiyatların yukarı yönlü riskler taşıdığını ifade etti.
JP MORGAN
JP Morgan, altının ons fiyatının 2026 yıl sonuna kadar 6.300 dolara ulaşabileceğini öngörerek en yüksek tahminlerden birine imza attı. Banka, özellikle merkez bankalarının güçlü altın alımları, yatırımcıların rezerv çeşitlendirme eğilimi ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.
BANK OF AMERICA
Bank of America da son zamanlarda altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize eden kurumlar arasında yer aldı. Banka, güçlü yatırımcı talebi ve küresel belirsizliklerin sürmesi halinde ons altının 2026 yıl sonuna kadar 6.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngördü. Analistler, özellikle finansal piyasalardaki volatilite dönemlerinde altının cazibesinin arttığına dikkat çekti.
DEUTSCHE BANK
Deutsche Bank ise benzer şekilde altının 2026 yılı sonunda 6.000 dolar bandına ulaşabileceğini belirtti. Banka, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi ve yatırımcıların enflasyona karşı korunma amacıyla altına yönelmesinin fiyatları destekleyen başlıca faktörler olduğunu ifade etti.