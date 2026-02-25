Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 altın ons tahminleri: Dünya bankaları 2026 yılı altın fiyatları için ne öngörüyor? Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan

        2026 altın ons tahminleri: Dünya bankaları 2026 yılı altın fiyatları için ne öngörüyor?

        Küresel piyasalarda, 'güvenli liman' olarak bilinen altın fiyatlarına rağbet artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kısa bir süre altın ons 4.504 dolara kadar düşmüştü ancak Fed'den faiz indirimi beklentileri, küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güçlü altın alımları ile altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Bu kapsamda dünya bankaları altın fiyatı tahminlerini bir kez daha güncelledi. İşte, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan 2026 altın tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 14:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarındaki sert iniş çıkışlar, ekonomi piyasalarının ana gündemini oluşturuyor. Ocak ayında 4.504 dolara kadar düşen altın ons fiyatları, toparlanma eğilimine girdi ve altın yeniden yükselişe geçti. Altın yatırımcıları, altının seyrini merak ederken, dünya bankalarından arka arkaya altın tahmini geldi. Finans devleri altındaki yükselmenin süreceğini öngördü. İşte, 2026 altın ons fiyatı öngörüleri

        2

        GOLDMAN SACHS

        Bir diğer büyük ABD bankası Goldman Sachs ise altının ons fiyatının 2026 sonunda yaklaşık 5.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Banka analistleri, bu yükselişte merkez bankalarının devam eden altın alımları ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin etkili olacağını vurguladı. Goldman Sachs, güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam edeceğini ve fiyatların yukarı yönlü riskler taşıdığını ifade etti.

        3

        JP MORGAN

        JP Morgan, altının ons fiyatının 2026 yıl sonuna kadar 6.300 dolara ulaşabileceğini öngörerek en yüksek tahminlerden birine imza attı. Banka, özellikle merkez bankalarının güçlü altın alımları, yatırımcıların rezerv çeşitlendirme eğilimi ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

        4

        BANK OF AMERICA

        Bank of America da son zamanlarda altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize eden kurumlar arasında yer aldı. Banka, güçlü yatırımcı talebi ve küresel belirsizliklerin sürmesi halinde ons altının 2026 yıl sonuna kadar 6.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngördü. Analistler, özellikle finansal piyasalardaki volatilite dönemlerinde altının cazibesinin arttığına dikkat çekti.

        5

        DEUTSCHE BANK

        Deutsche Bank ise benzer şekilde altının 2026 yılı sonunda 6.000 dolar bandına ulaşabileceğini belirtti. Banka, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi ve yatırımcıların enflasyona karşı korunma amacıyla altına yönelmesinin fiyatları destekleyen başlıca faktörler olduğunu ifade etti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki