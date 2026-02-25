GOLDMAN SACHS

Bir diğer büyük ABD bankası Goldman Sachs ise altının ons fiyatının 2026 sonunda yaklaşık 5.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Banka analistleri, bu yükselişte merkez bankalarının devam eden altın alımları ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin etkili olacağını vurguladı. Goldman Sachs, güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam edeceğini ve fiyatların yukarı yönlü riskler taşıdığını ifade etti.