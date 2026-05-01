2026 Emekli Promosyonları Ne Kadar Oldu? İş Bankası, Halkbank ve Garanti BBVA Promosyon Tutarları
2026 emekli promosyon kampanyaları çerçevesinde bankaların sunduğu güncel ödeme tutarları ve ek avantajlar emekliler tarafından yakından izleniyor. Maaşını taşıyan emeklilere yüksek nakit promosyonlar ve çeşitli ek ödül imkanları sağlayan bankalar, bu alandaki rekabeti giderek artırıyor. İşte İş Bankası, Halkbank ve Garanti BBVA promosyon tutarları...
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
DenizBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon imkânı sunuyor.
Banka, ek ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde emeklilere ilave kazanç fırsatları da sağlıyor. Kredili mevduat hesabı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi işlemlerle birlikte 15.000 TL’ye kadar ek ödeme alınabiliyor.
Tüm avantajlar bir araya geldiğinde emeklilerin elde edebileceği toplam kazanç 27.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon imkânı sunuyor.
Banka ayrıca, ek ürün ve hizmetlerin kullanılması durumunda ilave kazanç fırsatları da sağlıyor. Bonus ve Paracard harcamaları, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleri gibi işlemlerle birlikte 10.000 TL’ye kadar ek ödeme elde edilebiliyor.
Tüm avantajlar bir araya geldiğinde emeklilerin toplamda 25.000 TL’ye kadar kazanç sağlaması mümkün oluyor.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 10.000 TL ile 24.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Banka, ek ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde ilave kazanç imkânı da sağlıyor. Fatura ödeme talimatı verilmesi ve kart harcamalarının yapılması durumunda toplam avantaj daha da artabiliyor.
Bu ek fırsatlarla birlikte emeklilerin elde edebileceği toplam kazanç 27.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Banka ayrıca ek avantajlar da sağlıyor. İlk iki otomatik fatura talimatına 1.000 TL ödül verilirken, kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 6 ay içerisinde 9.000 TL’ye kadar MaxiPuan kazanma imkânı sunuluyor.
Tüm bu avantajlar birlikte değerlendirildiğinde emeklilerin toplam kazancı 25.000 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Banka, ek kampanya ve ürün kullanımına bağlı olarak ilave avantajlar da sağlıyor. Fatura ödeme talimatı ve kart kullanımı gibi işlemlerle birlikte toplam kazanç daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.
Tüm fırsatlar değerlendirildiğinde toplam avantajın 60.000 TL’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Ayrıca emeklilere özel olarak 12 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi seçeneği de sunuluyor.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 13.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Banka ayrıca belirli şartları yerine getiren emeklilere 5.000 TL’ye kadar ek ödül imkânı sağlıyor.
Bunlara ek olarak, emekli yakınını bankaya kazandıran müşterilere kişi başı 500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL’ye kadar ek kazanç fırsatı sunuluyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Banka, otomatik ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı ve diğer bankacılık ürünlerinin tercih edilmesi halinde ek avantajlar da sağlıyor.
Bu ek fırsatlarla birlikte emeklilerin toplam kazancı 27.500 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Akbank, 30 Nisan 2026 tarihine kadar maaşını bankaya taşıyan emeklilere 8.250 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Banka, fatura talimatı verilmesi, kredi kartı harcamaları ve davet kampanyaları gibi ek işlemlerle birlikte ilave ödüller de sağlıyor. Bu kapsamda ek kazançlar 50.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Ayrıca emeklilere özel 6 ay vadeli 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı da sunuluyor. Tüm bu avantajlar birlikte değerlendirildiğinde toplam kazanç 100.000 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2026
TEB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Banka, iki otomatik fatura talimatı veren emeklilere ayrıca 9.000 TL’ye kadar ek ödeme imkânı sağlıyor.
Tüm bu avantajlar birlikte değerlendirildiğinde emeklilerin toplam kazancı 21.000 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2026
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Banka, fatura talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı ve ihtiyaç kredisi gibi ek kampanyalarla birlikte ilave avantajlar da sağlıyor.
Tüm bu fırsatlar değerlendirildiğinde emeklilerin toplam kazancı 31.000 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor.