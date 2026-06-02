Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 2026 FIFA Dünya Kupasında B Grubu: Bosna Hersek

        2026 FIFA Dünya Kupasında B Grubu: Bosna Hersek

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek Milli Takımı, ikinci kez turnuva heyecanı yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 FIFA Dünya Kupasında B Grubu: Bosna Hersek

        Bosna Hersek Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci kez mücadele edecek.

        Teknik direktör Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, Avrupa elemeleri ve play-off turundaki başarılı performansıyla Dünya Kupası bileti aldı. Özellikle play-off finalinde İtalya'yı penaltılarla eleyerek büyük ses getiren Balkan temsilcisi, turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olmaya aday.

        Bosna Hersek Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        Elemelerde H Grubu'nu Avusturya'nın ardından 17 puanla ikinci sırada tamamlayan Bosna Hersek, oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu. Disiplinli savunması ve kompakt oyun anlayışıyla öne çıkan Bosna Hersek, play-off aşamasında ise tarihi başarılara imza attı.

        REKLAM

        Play-off yarı finalinde Galler deplasmanında 1-1 berabere kalan Bosna Hersek, rakibini penaltılarla (4-2) geçmeyi başardı. Finalde ise İtalya ile normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayarak tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

        Bosna Hersek'in İtalya karşısındaki başarısı, aynı zamanda rakibinin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası dışında kalmasına neden oldu.

        Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

        Romanya-Bosna Hersek: 0-1

        Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

        Bosna Hersek-San Marino: 1-0

        San Marino-Bosna Hersek: 0-6

        Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

        Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

        Bosna Hersek-Romanya: 3-1

        Avusturya-Bosna Hersek: 1-1

        Takım O G B M A Y P
        Avusturya 8 6 1 1 22 4 19
        Bosna Hersek 8 5 2 1 17 7 17
        Romanya 8 4 1 3 19 10 13
        Kıbrıs Rum K. 8 2 2 4 11 11 8
        San Marino 8 0 0 8 2 39 0

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        Takımın en önemli figürü olmayı sürdüren Edin Dzeko, 40 yaşında olmasına rağmen Bosna Hersek'in hücum hattındaki en etkili ismi. Kariyerinde Manchester City, Roma ve Inter gibi önemli kulüplerde forma giyen deneyimli forvet, ocak ayında Schalke'ye transfer olduktan sonra da etkili performansını sürdürdü.

        Bosna Hersek'in yükselen yıldızları arasında PSV Eindhoven forması giyen Esmir Bajraktarevic ile Salzburg'da oynayan Kerim Alajbegovic öne çıkıyor. Genç yaşta ABD Milli Takımı formasını da giyen Bajraktarevic, daha sonra Bosna Hersek'i tercih etti ve İtalya karşısında seri penaltı atışlarında ağları havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.

        Bosna Hersek'in kadrosunda geçen sezon Gaziantep FK'de kiralık forma giyen Nihad Mujakic ve Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

        REKLAM

        DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

        1992 yılında Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 2014 Brezilya'da yer aldı.

        İlk turnuva deneyiminde Arjantin, Nijerya ve İran'ın bulunduğu grupta mücadele eden Bosna Hersek, grup aşamasında turnuvaya veda etti.

        KADRO

        Kaleci: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

        Savunma: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), ⁠Nihad Mujakic (Partizan), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

        Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan ‌Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin ​Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), ‌Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir ​Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

        Forvet: Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)

        MAÇ TAKVİMİ

        12 Haziran (TSİ 22.00): Kanada-Bosna Hersek (Toronto Stadı)

        18 Haziran (TSİ 22.00): İsviçre-Bosna Hersek (Los Angeles Stadı)

        24 Haziran (TSİ 22.00): Bosna Hersek-Katar (Seattle Stadı)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilin çarptığı çocuk öldü, durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü darp edildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü, ölen çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"