2026 FIFA Dünya Kupasında B Grubu: Bosna Hersek

Bosna Hersek Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci kez mücadele edecek.

Teknik direktör Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, Avrupa elemeleri ve play-off turundaki başarılı performansıyla Dünya Kupası bileti aldı. Özellikle play-off finalinde İtalya'yı penaltılarla eleyerek büyük ses getiren Balkan temsilcisi, turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olmaya aday.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Elemelerde H Grubu'nu Avusturya'nın ardından 17 puanla ikinci sırada tamamlayan Bosna Hersek, oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu. Disiplinli savunması ve kompakt oyun anlayışıyla öne çıkan Bosna Hersek, play-off aşamasında ise tarihi başarılara imza attı.

Play-off yarı finalinde Galler deplasmanında 1-1 berabere kalan Bosna Hersek, rakibini penaltılarla (4-2) geçmeyi başardı. Finalde ise İtalya ile normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayarak tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Bosna Hersek'in İtalya karşısındaki başarısı, aynı zamanda rakibinin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası dışında kalmasına neden oldu.

Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

Romanya-Bosna Hersek: 0-1

Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

Bosna Hersek-San Marino: 1-0

San Marino-Bosna Hersek: 0-6

Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

Bosna Hersek-Romanya: 3-1

Avusturya-Bosna Hersek: 1-1

Takım O G B M A Y P Avusturya 8 6 1 1 22 4 19 Bosna Hersek 8 5 2 1 17 7 17 Romanya 8 4 1 3 19 10 13 Kıbrıs Rum K. 8 2 2 4 11 11 8 San Marino 8 0 0 8 2 39 0

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Takımın en önemli figürü olmayı sürdüren Edin Dzeko, 40 yaşında olmasına rağmen Bosna Hersek'in hücum hattındaki en etkili ismi. Kariyerinde Manchester City, Roma ve Inter gibi önemli kulüplerde forma giyen deneyimli forvet, ocak ayında Schalke'ye transfer olduktan sonra da etkili performansını sürdürdü.

Bosna Hersek'in yükselen yıldızları arasında PSV Eindhoven forması giyen Esmir Bajraktarevic ile Salzburg'da oynayan Kerim Alajbegovic öne çıkıyor. Genç yaşta ABD Milli Takımı formasını da giyen Bajraktarevic, daha sonra Bosna Hersek'i tercih etti ve İtalya karşısında seri penaltı atışlarında ağları havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.

Bosna Hersek'in kadrosunda geçen sezon Gaziantep FK'de kiralık forma giyen Nihad Mujakic ve Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1992 yılında Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 2014 Brezilya'da yer aldı.

İlk turnuva deneyiminde Arjantin, Nijerya ve İran'ın bulunduğu grupta mücadele eden Bosna Hersek, grup aşamasında turnuvaya veda etti.

KADRO

Kaleci: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Savunma: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), ⁠Nihad Mujakic (Partizan), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan ‌Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin ​Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), ‌Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir ​Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Forvet: Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)

MAÇ TAKVİMİ

12 Haziran (TSİ 22.00): Kanada-Bosna Hersek (Toronto Stadı)

18 Haziran (TSİ 22.00): İsviçre-Bosna Hersek (Los Angeles Stadı)

24 Haziran (TSİ 22.00): Bosna Hersek-Katar (Seattle Stadı)